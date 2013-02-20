45 درصد جابه جایی ها در تهران توسط خطوط اتوبوسرانی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی در حاشیه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در گفت و گویی با دبیرکل انجمن مطالعات حمل و نقل و ترافیک (UITP) گفت: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باید 30 درصد از جابه جایی های درون شهری با خطوط مترو و 25 درصد با اتوبوس انجام شود، این در حالیست که اکنون حدود 22 درصد جابه جایی های درون شهری از طریق اتوبوس و حدود 10 درصد از طریق خطوط مترو انجام می شود.

وی تصریح کرد: 7 سال پیش که دوره مدیریت دکتر قالیباف در شهرداری تهران آغاز شد، تنها 4.5 درصد جابه جایی ها از طریق حمل ونقل ریلی انجام می شد اما با برنامه ریزی های صورت گرفته، ساخت مترو از سالی 2.5 کیلومتر به 15 کیلومتر رسید به گونه ای که امروز توانسته ایم 79 کیلومتر خط مترو که در سال 84 به بهره برداری رسیده بود را امروز به 140 کیلومتر برسانیم.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه اکنون کار احداث خطوط مترو علاوه بر روش های سنتی با 4 دستگاه تی.بی.ام در حال انجام است، گفت: در حال حاضر 150 کیلومتر خط مترو در تهران و حومه شهر در دست ساخت است و در عین حال یک شرکت واگن سازی نیز برای سرعت بخشیدن به کار در تهران راه اندازی شده است.

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد:علاوه بر توسعه خطوط مترو، خطوط بی.آر.تی به منظور تسهیل در رفت و آمدهای شهری راه اندازی شد. به طوری که طی هدف گذاری صورت گرفته 159 کیلومتر در 10 خط بی.آر.تی برای شهر تهران طراحی شده است که اکنون 6 خط در 115 کیلومتر در دست بهره برداری است.

در این میان الن فلوش، دبیرکل انجمن مرکز مطالعات حمل و نقل و ترافیک نیز گفت: بسیاری از مردم از زیر زمین می ترسند و از طرفی با توجه به اینکه تماشای شهر برایشان جالب است، استفاده از بی.آر.تی را به ریل و مترو ترجیح می دهند.

وی از معاون شهردارتهران پرسید، ایده استفاده از بی.آر.تی را از کدام کشور الگو گرفتید که هاشمی تشکری از شهر بوگاتا نام برد و گفت: استارت اولیه را شهر بوگاتی در ذهن ما زد و با توجه به اینکه این مد حمل و نقلی بسیار ارزان تر و سریع تر محقق می شد به سمت احداث این خطوط رفتیم.

دبیرکل مرکز مطالعات علمی حمل و نقل و ترافیک از معاون حمل و نقل و ترافیک پرسید، چرا در شهر تهران به سمت استفاده از خطوط ویژه تر و اتوبوس های بزرگ تر نمی روید؟

تشکری هاشمی نیز در پاسخ اظهار کرد: در حال حاضر اتوبوس های دوکابین در شهر تهران مورد استفاده قرار می گیرند اما به زودی اتوبوس های سه کابین هم به چرخه حمل و نقل عمومی شهر اضافه خواهند شد.

تشکری هاشمی در ادامه تصریح کرد: برنامه ریزی گسترده ای برای توسعه خطوط و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در تهران در حال انجام است چرا که معتقدیم با توجه به آلودگی هوا و ترافیک شهر تهران استفاده از دوچرخه می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: دوربین های هوشمند، بلیت های یکپارچه حمل و نقل و توسعه سیستم های هوشمند در سطح شهر از دیگر اقدامات شهرداری تهران است. به عنوان مثال دوربین های ثبت تخلف و ثبت سرعت تاثیر زیادی در رعایت قوانین و انضباط رانندگی بر جوانان داشته است.

وی از راه اندازی دوربین های عبور از چراغ قرمز در تهران در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: هم اکنون تمام اتوبوس های شهری به GPS مجهز هستند.