تولید سالانه 1.3 میلیون تن محصولات کشاورزی در آستاراخان روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، آپ لونیوف بعد از ظهر چهارشنبه در نشست امضای تفاهم‌ نامه با دانشگاه آستاراخان روسیه در سالن کنفرانس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار داشت: کشاورزان ما بیشترین تلاش را برای کشت محصول سیب زمینی انجام می دهند ودر طول سالا دو بارکشت می شود.

وی افزود: در یک هکتار زمین که به کشت سیب زمینی اختصاص پیدا کرده، 70 تن محصول برداشت می کنیم.

رئیس دانشگاه دولتی آستاراخان روسیه با بیان اینکه سطح زیرکشت محصول پیاز و سیب زمینی در شهر آستارخان زیاد است،گفت: در هفت هزار هکتار از اراضی ما برنج کشت می شود .

لونیوف افزود: ما اقلیمی داریم که ناچار هستیم محصول خاصی را برای کشت در منطقه استفاده کنیم.

وی بیان داشت: با وجود اینکه صنایع در کشور رشد چشمگیری داشته ولی برای تامین مواد غذایی به کشاورزی نیاز داریم.

رئیس دانشگاه دولتی آستاراخان روسیه با بیان اینکه کار کشاورزی بسیار سخت و طاقت فرساست،گفت: باید روش های علمی روز را به کشاورزان جهت افزایش تولید محصول در واحد سطح آموزش دهیم.

وی افزود: هدف از این تفاهم نامه همکاری،گسترش روابط علمی و پژوهشی و ارتقاء سطح تفاهم بین دو دانشگاه است.