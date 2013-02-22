قرآن را براي پايان نامه نخوانيد/ آیات متناسب با نياز جامعه تفسیر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتي عصر پنج شنبه در گردهمايي فعالان در عرصه گسترش فرهنگ قرآن كريم اظهار كرد: حركتي شود و قرآن را از مهجوريت در آوريد و اين طور نباشد كه طلاب و دانشجويان براي نوشتن پايان نامه به سراغ قرآن بروند.

رئيس ستاد اقامه نماز افزود: بايد به تعداد عزاداري ها تفسير قرآن داشته باشيم و در دانشكده ها مطابق همان مبحث تفسير بگوييم، به عنوان مثال 2600 نكته حقوقي از قرآن استخراج كرديم و در دانشگاه حقوق تدريس مي شود.

حجت الاسلام قرائتی با اشاره به اينكه قرآن محور است و همه موعظه ها را بايد براساس قرآن بگوئيم گفت: تفسير ده دقيقه كافي است و متناسب با مخاطب موضوع را بيان كنيد و مطابق درد مردم باشد و مشكل را حل كنيد.

وي با اشاره به اينكه به برخي كتب مانند مثنوي بيشتر از قرآن پرداخته مي شود بيان كرد: اين درست نيست و برخي از اين مباحث و اشعار غلط است و بايد اخلاق را از قرآن آموزش دهيم.



وي با بيان اينكه مطالعات قرآني كم است تصريح كرد: هر كه علم مي خواهد، كنجكاوي اش درباره قرآن باشد.

رئيس ستاد اقامه نماز گفت: در يادگيري تفسير قرآن، گير اعتقادي وجود دارد و طلاب تفسير قرآن را مي خوانند تا آخر سال نمره بگيرند.

آيه اي كه همه مردم عمل مي كنند

حجت الاسلام قرائتی بيان كرد: من آيه اي را سراغ دارم كه همه مردم زمين به آن عمل مي كنند و آن آيه " كلوا و اشربوا" است.

وي تاكيد كرد: چرا آيه حج كه يك آيه در قرآن آمده است شش هزار طلبه در نوبتند ولي براي زكات كه 36 آيه دارد يك نفر داوطلب نيست.

رئيس ستاد اقامه نماز گفت: با پيگيري هايي كه براي زكات انجام داديم امسال 109 ميليارد تومان زكات جمع آور ي شد و اين تنها 10 درصد از آن است.

حجت الاسلام قرائتی تاكيد كرد: در استفاده از عمر و جواني تقليد نكنيد و به اين توجه كنيد كه اين كلاسها و درسها چه نتيجه اي براي شما دارد.

پژوهش لغو نكنيد

وي گفت: از پژوهشهاي لغو بپرهيزيد و مانند كسي نباشيد كه دور استخر مي دود اما از شنا بهره نمي برد.

رئيس ستاد اقامه نماز تاكيد كرد: پژوهش درمورد فرق تفسير طبرسي و تبيان مشكلي را حل نمي كند و طلبه بايد طوري تفسير بخواند كه مفهموم هر كلمه را بفهمد.

حجت الاسلام قرائتی بيان كرد: اعتقاد قلبي من اين است كه ما نفرين شده هستيم و كسي گفته كه خير قرآن و نهج البلاغه را نبينيد.

وي سئوال كرد: چرا در انجام و رفتن در راه مستقيم نگاه به هم مي كنيم و يك طلبه كه مي داند فقيه نمي شود مي رود درس خارج و فقه مي خواند. تو كه نمي خواهي فقيه شوي چرا مي روي درس خارج و فقه مي خواني و عمرت را صرف مي كني، بايد طلبه اول نهج البلاغه بخواند بعد مكاسب بخواند.

اول ملاشو بعد سراغ قرآن برو

حجت الاسلام قرائتی تاكيد كرد: يك سيلي كه به قرآن زده ايم همين است كه گفتيم اول ملا شو بعد برو سراغ قرآن و رمز فقر ما همين است.

وي گفت: بايد روضه ما قرآن باشد و بحث هاي سياسي مان از قرآن باشد و جواب وهابيها را از قرآن بدهيم.

رئيس ستاد اقامه نماز در خصوص آيه اي از قرآن گفت: به امام گفتند معناي اين آيه چيست فرمود: حفظ نظام از حفظ نماز واجب تر است و اين را قرآن گفته است و قرآن به همه مسائل جامعه پرداخته است.

وي بيان كرد: متاسفانه بودجه هست، مفسر نيست و البته بايد توجه داشت كه تفسير بر اساس روز باشد و مصاديق را بر اساس موضوعات مبتلاي جامعه بيان كنيد.

رئيس ستاد اقامه نماز با تاكيد به اينكه از ثانيه هاي عمرتان در راه قرآن استفاده كنيد گفت: مشكل اين است بايد قرآن را مهندسي كنيم و سبك را عوض كنيم تفسير را دو سال يك بار عوض كنيم.

حجت الاسلام قرائتی افزود: قرآن به افرادي كه قرآن را به پا نكرده اند مي گويد كه پوچ هستند كه از هر صفت ناسزايي بدتر است و اين كلمه كه كسي را پوچ بخوانند خيلي بد است.