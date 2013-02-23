تصویری از بزرگترین ماهی قرمز جهان با وزن 2 کیلوگرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سادیپ چاندرا دانشمند محیط زیست از دانشگاه نوادا اظهار داشت: در طول این تحقیقات ما یک گوشه دنج یافتیم که در این قسمت 15 ماهی قرمز دیگر نیز مشاهده شدند که این امر نشان دهنده تولید مثل این نوع ماهی غول پیکر است.

مشاهده این نوع ماهی در دریاچه تاهو محققان را نگران کرده است، چرا که ماهی های قرمز از گونه های تهاجمی درنظر گرفته می شوند و می توانند در اکوسیستم دریاچه تاهو تغییراتی ایجاد کنند.

دریاچه تاهو‏ یک دریاچه آب شیرین بزرگ در سیرا نوادا در آمریکا می‌باشد. این دریاچه در نوار مرزی کالیفرنیا و نوادا، غرب کارسون‌سیتی واقع شده‌است. بیشینه عمق این دریاچه برابر 514 متر است که این امر موجب شده با عنوان دومین دریاچهٔ عمیق آمریکا به شمار آید.

این دریاچه در حدود 2 میلیون سال پیش به عنوان بخشی از حوضه آبریز دریاچه تاهو تشکیل شد و دریاچه امروزی تاهو از عصر یخ به شکل کنونی خود درآمده ‌است. دریاچه تاهو به خاطر زلالی آب و دارا بودن چشم‌اندازهای کوهستانی در تمامی جهات پیرامونش شهرت دارد.

مشخص نیست که این ماهی غول پیکر یک ماهی بالغ است که کامل رشد کرده و یا هنوز به مرحله رشد کامل نرسیده است اما حتی یک موجود کوچک می تواند تأثیر بزرگی از خود باقی بگذارد.

ماهی های قرمز یکی از چندین گونه ماهی های تهاجمی آبهای گرم در دریاچه تاهو هستند.

براساس اظهارات چاندرا، این تهاجم در نتیجه مصرف گونه های بومی از ماهی ها است. مسئله مهم این است که ماهی های تهاجمی مواد مغذی از خود بیرون می دهند که موجب رشد جلبکی می شود و این مسئله تهدیدی به آبهای زلال دریاچه تاهو محسوب می شود.

آکواریوم داری در ایالات متحده و نقاط دیگری در جهان گسترش یافته است و این امر تبعاتی برای حیات وحش دارد. در گزارشی که اخیرا درباره تجارت آکواریومی در کالیفرنیا منتشر شد، مشخص شده است که ماهیداران و صادر کنندگان گونه های غیر بومی از آبزیان را وارد آبهای کالیفرنیا می کنند.

در سطح جهان، تجارت آکواریوم عامل وخیم شدن وضعیت یک سوم از گونه های مهاجم آبزی محصول می شود.

درحالی که تعداد دقیق آکواریوم دارانی که ماهیان خود را با قیمتهای اندک به فروش می رسانند نامشخص است، دانشمندان از این اقدامات مطلع هستند چرا که این گونه ها به طور طبیعی در آبها وجود ندارد. بین 20 تا 69 درصد از افرادی که ماهی نگاه می دارند فروش تعداد کثیری از ماهی های خود به قیمتهای اندک را مورد تصدیق قرار داده اند.

درمیان سایر عواملی که گونه های تهاجمی راه خود را به اکوسیستم طبیعی باز کرده اند می توان به آبزی پروری اشاره کرد.

اخیرا 11 میلیون ارگانیسم دریایی غیر بومی که نماینده دست کم 102 گونه هستند وارد بنادر سانفرانسیسکو و لس آنجلس شده اند.