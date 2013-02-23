نقش بانوان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام علی خاتمی ظهر امروز در جلسه یادواره شهدای زن استان زنجان، افزود: مردانی كه در سال های دفاع مقدس عازم جبهه می شدند نسبت به توانایی های همسرانشان در تامین امنیت خاطر اعضای خانواده یقین داشتند و با پشتتیبانی آنان عازم جبهه می شدند.



وی ادامه داد: امام خمینی (ره) در رابطه با نقش بانوان در شکل‌گیری انقلاب و پیروزی آن کمتر از مردان حاضر در صحنه جنگ نبوده و گاهی به مراتب بیشتر نیز بوده است و از این رو باید به زنان آن دوران جایگاه ویژه‌ای اختصاص داد.



حجت الاسلام خاتمی افزود : عوامل پنهان بسیاری در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشته‌اند که گاهاً به چشم دیده نمی‌شدند. در اصل موضوع اثر به‌سزایی در پیروزی و به ثمر نشستن اهداف انقلابیون داشته‌اند.



نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه زمان بهترین پشتیبان در روزهای سخت برای مردان بودند، یادآور شد: در آن زمان طاغوت ضعیف شده بود و مردان به ازای پشتیبانی زنانی فداکار، قوی و قدرتمندانه در پی رسیدن به هدف خود گام برمی‌داشتند.



حجت الاسلام خاتمی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی مدیون غیرت دینی زنان بوده و این در حالی است که یک اعتقاد جمعی بین همه افراد شکل گرفت و همه در راستای نیل به اهداف خود از بهترین داشته‌های خود نیز گذشته و این امر رمز اصلی پیروزی مردم ایران بود و در این میان نقش زنان به هیچ وجه قابل اتکا نیست.



نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با بیان اینکه خداوند با صلاحدید خود تکلیف جنگ مسلحانه را از دوش زنان برداشته است افزود: باید به این نکته توجه کرد که همه جنگ سنگر، گلوله و اسلحه نیست، بلکه این موارد فقط ابزارهای سخت‌افزاری جنگ بود و در واقع بعد زیرین آن بعد نرم‌افزاری بوده که زنان با روحیه دادن به همسران و ایجاد امنیت و آرامش در کانون گرم خانواده ایجاد می‌کردند.



حجت الاسلام خاتمی افزود: گریه کردن برای عزیزان در هنگام جدایی و دوری نشانه بی‌صبری نیست، بلکه بی‌جا و تلخ سخن گفتن و بی‎تابی بی‌جا و عدم داشتن صبر دور از اخلاق بوده و خوشبختانه زنان استان و کشورمان در این امر سنگ‌تمام گذاشتند.



وی با بیان اینکه باید یادواره‎های بسیاری را برای زنان برگزار کنیم، چرا که این یک ادای دین و وظیفه محسوب می‌شود افزود: از دیدگاه دشمن همه ما از بالاترین مقام تا افراد عادی فقط داشتن ایمان و اعتقاد قلبی به خداوند است و از این رو از نظر دشمنان این امر بزرگ‌ترین جرم محسوب می‎شود.