نقش بانوان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی ظهر امروز در جلسه یادواره شهدای زن استان زنجان، افزود: مردانی كه در سال های دفاع مقدس عازم جبهه می شدند نسبت به توانایی های همسرانشان در تامین امنیت خاطر اعضای خانواده یقین داشتند و با پشتتیبانی آنان عازم جبهه می شدند.
وی ادامه داد: امام خمینی (ره) در رابطه با نقش بانوان در شکلگیری انقلاب و پیروزی آن کمتر از مردان حاضر در صحنه جنگ نبوده و گاهی به مراتب بیشتر نیز بوده است و از این رو باید به زنان آن دوران جایگاه ویژهای اختصاص داد.
حجت الاسلام خاتمی افزود : عوامل پنهان بسیاری در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتهاند که گاهاً به چشم دیده نمیشدند. در اصل موضوع اثر بهسزایی در پیروزی و به ثمر نشستن اهداف انقلابیون داشتهاند.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با بیان اینکه زمان بهترین پشتیبان در روزهای سخت برای مردان بودند، یادآور شد: در آن زمان طاغوت ضعیف شده بود و مردان به ازای پشتیبانی زنانی فداکار، قوی و قدرتمندانه در پی رسیدن به هدف خود گام برمیداشتند.
حجت الاسلام خاتمی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی مدیون غیرت دینی زنان بوده و این در حالی است که یک اعتقاد جمعی بین همه افراد شکل گرفت و همه در راستای نیل به اهداف خود از بهترین داشتههای خود نیز گذشته و این امر رمز اصلی پیروزی مردم ایران بود و در این میان نقش زنان به هیچ وجه قابل اتکا نیست.
نماینده ولی فقیه در استان و امامجمعه زنجان با بیان اینکه خداوند با صلاحدید خود تکلیف جنگ مسلحانه را از دوش زنان برداشته است افزود: باید به این نکته توجه کرد که همه جنگ سنگر، گلوله و اسلحه نیست، بلکه این موارد فقط ابزارهای سختافزاری جنگ بود و در واقع بعد زیرین آن بعد نرمافزاری بوده که زنان با روحیه دادن به همسران و ایجاد امنیت و آرامش در کانون گرم خانواده ایجاد میکردند.
حجت الاسلام خاتمی افزود: گریه کردن برای عزیزان در هنگام جدایی و دوری نشانه بیصبری نیست، بلکه بیجا و تلخ سخن گفتن و بیتابی بیجا و عدم داشتن صبر دور از اخلاق بوده و خوشبختانه زنان استان و کشورمان در این امر سنگتمام گذاشتند.
وی با بیان اینکه باید یادوارههای بسیاری را برای زنان برگزار کنیم، چرا که این یک ادای دین و وظیفه محسوب میشود افزود: از دیدگاه دشمن همه ما از بالاترین مقام تا افراد عادی فقط داشتن ایمان و اعتقاد قلبی به خداوند است و از این رو از نظر دشمنان این امر بزرگترین جرم محسوب میشود.
زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان، با تاکید بر اینکه نقش بانوان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بی بدیل است، گفت: گذشتی که زنان در دوران جنگ و دفاعمقدس نسبت به عزیزانشان به خرج دادند کمتر از جهاد مردان در مناطق جنگی نبود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی ظهر امروز در جلسه یادواره شهدای زن استان زنجان، افزود: مردانی كه در سال های دفاع مقدس عازم جبهه می شدند نسبت به توانایی های همسرانشان در تامین امنیت خاطر اعضای خانواده یقین داشتند و با پشتتیبانی آنان عازم جبهه می شدند.
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