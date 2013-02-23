به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت گروه چنگ به سرپرستی و آهنگسازی رامین صفایی با عنوان "بهار میرسد" از 8 تا 10 اسفند جاری ساعت 21 در تالار رودکی اجرا میشود.
در این کنسرت اشعاری از سعدی، فریدون مشیری و محمدرضا شفیعیکدکنی در دستگاه همایون و نوا با صدای وحید تاج اجرا میشود که از آن جمله میتوان به پیش درآمد همایون (یادگاران)، چهار مضراب (مهربانی)، ضربی و شوشتری (اسیر)، مقدمه نوا (دریغ)، تصنیف بهار میرسد و ضربی نهفت اشاره کرد.
این کنسرت برای نخستینبار در تهران به روی صحنه میرود و در اجرای گوشههای آوازی از شعر نو نیز بهره گرفته شده است. گروه چنگ از 8 اسفند به مدت 3 شب توسط 13 هنرمند به سرپرستی رامین صفایی ساعت 21 در سالن رودکی برنامه اجرا میکنند.
علاقمندان برای تهیه بلیت میتوانند به گیشه تالار وحدت مراجعه کنند.
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