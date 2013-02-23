ساخت و راه اندازی دو مدرسه دیگر توسط بنیاد برکت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه ساخت یک هزار مدرسه در مناطق محروم کشور توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) این دو مدرسه در استان کهکیلویه و بویراحمد امروز به بهره برداری رسید.

با گشایش این دو مدرسه، شمار مدارسی که تاکنون توسط بنیاد برکت ساخته شده است به 194 باب رسید که بیانگر تلاش چشمگیر و جهادگونه مدرسه سازان بی نام این بنیاد در 5 سال گذشته است.

مدرسه ساخته شده در روستای ممبی سه کلاسه است و برای مقطع راهنمایی اختصاص دارد. دومین مدرسه که در روستای کلایه سفلی تاسیس شده پنج کلاسه است و پذیرای محصلان مقطع ابتدایی خواهد بود.

این دو مدرسه با اعتباری بالغ بر 57 میلیارد ریال که توسط بنیاد برکت تامین شده ، ساخته شده است.

بنیاد برکت که 5 سال پیش زیر نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) شکل گرفت، برای تحقق رهنمود رهبر معظم انقلاب برای ساخت 1000 مدرسه در روستاهای کشور، برنامه ساخت 314 مدرسه در قالب 1359 کلاس درس را در 30 استان کشور در فاز نخست دستیابی به این هدف، قرار داده است.

در این فاز مدرسه سازان بی نام بنیاد برکت تاکنون در دورافتاده ترین و محروم ترین مناطق روستایی کشور اقدام به تاسیس 194 مدرسه کرده اند.

این مدارس در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و فنی و حرفه ای هستند و هزاران دانش آموز روستایی را تحت پوشش خود قرار داده می دهند.

تمام مدارس ساخته شده توسط برکت دارای استانداردهای ملی از جمله فضای آموزشی، فضای پرورشی، تجهیزات آموزشی، محوطه سازی و ... هستند که پس از عملیات احداث، تحویل اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه می شوند.

تاکنون بیشترین برنامه مدرسه سازی بنیاد برکت مربوط به مناطق محروم استانهای خوزستان ، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی بوده است.

فعالیت های مدرسه سازان در استان های کردستان، هرمزگان و خراسان جنوبی نیز پیشرفت خوبی داشته است.

در حال حاضر هر ماه چند مدرسه در استان های مختلف کشور توسط مدرسه سازان بی نام بنیاد برکت به بهره برداری می رسد و برنامه ریزی برای ساخت مدرسه دیگر آغاز می شود.