به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر دوشنبه در آئین یادواره زنان شهيده و ايثارگر استان بوشهر اظهار داشت: نقش آفريني خواهران در دفاع مقدس و صبر آنها در اين دفاع بیانگر ايمان راسخ و پيروي از امام (ره) و ولايت فقيه است.

وی هدف از برگزاري اين يادوارها را تداعي خاطرات شهدا و تجديد پيمان با آرمان‌هاي شهدا در دفاع از ولايت و كيان اسلامي دانست و افزود: شهيد الگو است و كساني كه مي‌خواهند اين راه را ادامه دهند و از نظام و انقلاب دفاع كنند بايد رفتار و كردار و گفتار خودشان را تقويت كنند.

نماينده مردم بوشهر، گناوه و ديلم در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: دشمنان ما همه تلاش خود را براي فاصله گرفتن جوانان و مردم از تفكر بسيجي انجام مي‌دهند ولي غافل از اينكه خواهران و برادران ومردم ما تفكر بسيجي بودن بر فكر و ذهن آنها پا بر جاست.

وي در ادامه با بيان اين مطلب كه شهدا همچون خورشيدي درخشان مي‌درخشند و چراغ راه را روشن مي‌كنند، افزود: تا زماني كه مقام معظم رهبري هستنند، هيچ انحرافي در مسير انقلاب و راه شهدا يپش نخواهد آمد.

ضرورت ترویج فرهنگ ساده‌زیستی/ قیام ما برای مسائل اقتصادی نبود

حجت‌الاسلام دیاني عضو سيره شهداي قم نیز در این آئین با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص نقش زنان در پيروزي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس گفت: زنان ما با الگوپذيري از حضرت فاطمه(س) و حضرت زينب(س)در تربيت فرزندان و دفاع از اسلام و ولايت تلاش مي‌كنند.

وي ادامه داد: كجاي جهان مي‌توان ايثار مادران و همسران شهدا را ترسيم كرد؛ نقش زنان و مادران شهدا بايد بازگو شود و اين زناني كه در دفاع مقدس به فكر نوآوري‌هايي افتادند، انسان‌هاي بودند تاريخ ساز كه نبايد به فراموشي سپرده شوند.

حجت الاسلام دياني الگوي دختران شهدا را حضرت رقيه (س) دانست و افزود: مادران شهدا به فرزندانشان سبك ساده زيستي زندگي را كه از امام آموخته بودند، آموزش دادند و باعث شدند تا شهداي والا مقامي را تقديم انقلاب كنند.

وی در ادامه از مردم خواست كه به سبك زندگي خانواده شهدا برگردند و اين سبك زندگي را به ساير خانواده‌ها در ساير كشورهاي اسلامي و انقلاب‌هاي منطقه رواج دهند.

حجت الاسلام دياني با اشاره به اينكه ما براي دغدغه اقتصادي و معيشتي قيام نكرديم گفت: امروز بايد ياد و خاطره شهدايي همچون ناهيد فاتحي كرجو را كه در راه عشق به ولايت و امام از جان خود گذشتند را زنده نگه داريم و اين حكومت و انقلاب را بنا به فرموده امام خميني(ره) به صاحب امرش حضرت مهدي (عج) برسانيم.

در پايان مراسم نيز با تقدیم هدايايي از خانواده شهداي زن استان بوشهر تقدير شد.

يادواره زنان شهيده و ايثارگر استان بوشهر با حضور نماينده مردم بوشهر، گناوه، ديلم در مجلس شوراي اسلامي و مسئولان استاني و خواهران بسيجي در سالن اجتماعات 22بهمن سپاه امام صادق(ع) برگزار شد.