به گزارش خبرنگار مهر، در حاليكه بعد از پايان رقابتهاي جام جهاني كشتي 2013 تهران، بحث دعوت "ريچ بندر" مدير اجرايي تيم‌هاي ملي كشتی آمريكا از تیم ملی ایران برای برگزاری دیداری نمادین در این کشور مطرح شده بود اما برخي از اهالی فدراسيون نسبت به این خبر اظهار بی‌اطلاعی و همه چيز را يك تعارف شفاهي و گذرا خواندند ولی به تازگی دعوتنامه رسمی فدراسيون كشتي آمريكا نيز به ايران ارسال شده است.

بنا بر اين گزارش "ريچ بندر" در حاشيه رقابتهاي جام جهاني كشتي 2013 تهران، ‌پيشنهاد داد براي اعتراض به حذف احتمالي كشتي از بازي‌های المپيك دیداری نمادين بين ايران و آمريكا در نيويورك برگزار شود. به گفته وي اين ديدار براي روز 26 ارديبهشت ماه سال آينده پيش بيني شده كه قرار است در ميدان تايمز منهتن و در فضاي باز برگزار شود.

گفته مي‌شود اين اعزام در شرايطي صورت خواهد گرفت كه شوراي برون مرزي وزارت ورزش و جوانان با اين پيشنهاد موافقت كند.