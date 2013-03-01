به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کفشی که تاکنون با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی تولید شده براساس ادعای شرکت نایک به عنوان تولید کننده آن می تواند موجب برتری بازیکنان فوتبال آمریکایی در زمین باشد تا آنها بتوانند هنگام دویدن زمان خود را کاهش دهند.

آنچه کفش ورزشی " ویپور لیزر تالون" را متمایز می کند این نکته است که استوکهای این کفش و یا این که صفحه کلی این استوکها برای اولین بار توسط چاپگر سه بعدی تولید شده است.

قسمت تحتانی این کفش که استوکها را در برگرفته تنها 28.3 گرم وزن دارد و به طور خاص برای دویدن روی چمن زمین فوتبال طراحی شده است تا به ورزشکار کمک کند که حالت دویدن خود را برای طولانی مدت حفظ کند.

به طور کلی این کفش باهدف کمک به ورزشکار برای داشتن سرعت و قدرت بیشتر در محوطه ای که به آن محوطه 10 یاد گفته می شود طراحی شده، در این محوطه به دست آوردن زمان مناسب است.

قسمت سه بعدی این استوکها با استفاده از فناوری سلکتیو لیزر سیترینگ ساخته شده که یک لیزر پر قدرت است که ذرات ترموپلاستیک را به شکل جامد مورد نظر که در این مورد صفحه استوک دار کف کفش است، آب کرده و ارائه می دهد.

این تکنیک موجب شده که نایک بتواند صفحه استوک دار کفش را در مدت زمان کوتاهی بسازد، وزن آن را کاهش دهد.

لوک فوسارو طراح و مهندس فرانسوی این کفش را طراحی کرده است.

