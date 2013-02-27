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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

با حضور سردار رویانیان/

یادواره سرداران و 15 شهید روستای زایرعباسی دشتی برگزار می‌شود

یادواره سرداران و 15 شهید روستای زایرعباسی دشتی برگزار می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: یادواره سرداران و 15 شهید روستای زایرعباسی دشتی با حضور سردار رویانیان برگزار می‌شود.

مدیرآکادمی باشگاه پرسپولیس تهران در استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیستمین یادواره سرداران و 15 شهید روستای زایرعباسی دشتی با حضور سرپرست پرسپولیس تهران ظهر پنجشنبه آغاز می‌شود.

حسین فقیه با اشاره برگزاری مسابقات فوتبال یادواره شهدای زایرعباسی اضافه کرد: این دوره از بازی‌ها با حضور 12 تیم از روستاهای شهرستان دشتی و تنگستان در روستای زائرعباسی از توابع شهرستان دشتی استان بوشهر برگزار می‌شود.

مدیرآکادمی باشگاه پرسپولیس تهران در استان بوشهر اظهار داشت: محسن قهرمانی داورخوش آوازه کشورمان نیز محمد رویانیان را همراهی می کنند.

فقیه اضافه کرد: رویانیان در بدو ورود به استان بوشهر در کنفرانس خبری که در فرودگاه بوشهر برگزار می‌کند شرکت و به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهند داد.

نماینده باشگاه پیروزی تهران در استان بوشهر گفت: از این طریق از رسانه‌های مختلفی که در استان فعالیت می‌کنند و خبرنگاران عکاس دعوت می‌کنیم در این کنفرانس خبری که ساعت هفت صبح فردا پنجشنبه دهم اسنفدماه در فرودگاه بین المللی بوشهر برگزار می‌شود حضور یابند.

کد مطلب 2007983

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