مدیرآکادمی باشگاه پرسپولیس تهران در استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیستمین یادواره سرداران و 15 شهید روستای زایرعباسی دشتی با حضور سرپرست پرسپولیس تهران ظهر پنجشنبه آغاز میشود.
حسین فقیه با اشاره برگزاری مسابقات فوتبال یادواره شهدای زایرعباسی اضافه کرد: این دوره از بازیها با حضور 12 تیم از روستاهای شهرستان دشتی و تنگستان در روستای زائرعباسی از توابع شهرستان دشتی استان بوشهر برگزار میشود.
مدیرآکادمی باشگاه پرسپولیس تهران در استان بوشهر اظهار داشت: محسن قهرمانی داورخوش آوازه کشورمان نیز محمد رویانیان را همراهی می کنند.
فقیه اضافه کرد: رویانیان در بدو ورود به استان بوشهر در کنفرانس خبری که در فرودگاه بوشهر برگزار میکند شرکت و به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهند داد.
نماینده باشگاه پیروزی تهران در استان بوشهر گفت: از این طریق از رسانههای مختلفی که در استان فعالیت میکنند و خبرنگاران عکاس دعوت میکنیم در این کنفرانس خبری که ساعت هفت صبح فردا پنجشنبه دهم اسنفدماه در فرودگاه بین المللی بوشهر برگزار میشود حضور یابند.
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