بازگشت فیلمبردار ایرانی با "عشق" به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی"عشق"ساخته جدید میشاییل هانکه از چهارشنبه 16 اسفند ماه شانزدهم اسفندماه توسط پخش بنیاد سینمایی فارابی در چند سینمای تهران و شهرستان روی پرده می‌رود.

فیلم سینمایی"عشق"یازدهمین ساخته کارگردان اتریشی تبار میشاییل هانکه است. میشاییل هانکهٔ ۷۱ ساله در کارنامه‌اش فیلم‌های درخشانی دارد.

فیلم "عشق"که از حضور داریوش خنجی فیلمبردار ایرانی در مقام مدیریت فیلمبرداری خود سود می برد در هشتاد و پنجمین دوره جایزه اسکار موفق به کسب اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، بهترین فیلم سال و بهترین بازیگر نقش اول زن برای امانوئله ریوا شده است. این فیلم همچنین جایزه نخل طلای فستیوال کن به عنوان بهترین فیلم و جایزه بهترین فیلم خارجی سال 2012 گلدن گلوب را نیز کسب کرده است.

این فیلم در ادامه برنامه اکران فیلم های ایرانی و خارجی پخش بنیاد سینمایی فارابی و برنامه نوروزی فیلم خارجی بنیاد محسوب می‌شود. "عشق" به زبان اصلی با زیرنویس فارسی نمایش داده خواهد شد و به دلیل سیاست‌های حمایتی بنیاد سینمایی فارابی از فیلم های سینمای ایران سانس های نمایش این فیلم در مدت زمان اکران، محدود خواهد بود.

عوامل سازنده فیلم سینمایی عشق عبارتند از بازیگران: ژان‌لویی ترنتینیان (ژرژ)، امانوئل ریوا (آن)، ایزابل اوپر (اوا)، ویلیام شیمل (ژئوف)، مدیر فیلمبرداری: داریوش خنجی، تدوین: نادین میوز- مونیکا ویلی، محصول ۲۰۱۲اتریش، فرانسه، آلمان.