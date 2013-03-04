آماده باش اورژانس در تعطیلات نوروزی/1330 پایگاه جاده ای در خدمت مسافران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا معصومی افزود: در طرح امداد نوروزی 1330 پایگاه جاده ای آماده باش کامل خواهند بود و 800 پایگاه هم در شهرها برای کمک احتمالی به پایگاههای جاده ای در آمادگی کامل هستند.

وی افزود: تعداد پرسنل آماده اورژانس 15000 نفر هستند و 3100 آمبولانس نیز در حوزه فوریتهای پزشکی و 500 آمبولانس در حوزه بیمارستانی و 1000 آمبولانس نیز در شبکه های بهداشتی و درمانی آماده به کار داریم که در صورت لزوم به کمک آمبولانسهای جاده ای می روند.

معصومی از فعالیت 170 ایستگاه سلامت در طرح امداد نوروزی خبر داد و گفت: این ایستگاهها شرایطی دارند که از آن جمله حضور پرستار و در صورت نیاز پزشک در آنهاست تا مردم به خاطر بیماریهای ساده به داخل شهرها نروند و در کنار جاده بیماریهایی همچون سرماخوردگی، اسهال و... را کنترل کنند.