عبدالرحیم افروغ به عنوان بخشدار جدید سعدآباد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری شهرستان دشتستان در آئین تودیع و معارفه بخشدار جدید سعدآباد اظهار داشت: تلاش و همدلی مسئولان در استان بوشهر و در شهرستان دشتستان باعث شده تا در سال‌های اخیر شاهد کارهای بسیار خوبی در این شهرستان باشیم.

غلامحسین خسروی وحدت را یکی از مهمترین ابزار توسعه و پیشرفت عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: ائمه جمعه همواره همکاری بسیار خوبی با مسئولان برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها داشتند و این مهم در توسعه شهرستان دشتستان نقش بسیار مهمی داشته است.

وی وفائی بخشدار سابق سعدآباد را فردی مومن و ولایت‌مدار توصیف کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های سعدآباد را در سال‌های اخیر به خوبی شاهد هستیم که دلیل ان تلاش و همدلی مسئولان و مردم این منطقه است.

سرپرست فرمانداری شهرستان دشتستان همچنین افروغ بخشدار جدید سعدآباد را فردی توانمند برای این عرصه دانست و بیان داشت: وزیر کشور و استاندار بوشهر در انتخاب و انتصاب این فرد به عنوان بخشدار کار بزرگی کردند و به خوبی به این جوان مستعد اعتماد کردند.

امام جمعه سعدآباد نیز در این آئین با تقدیر از تلاش‌های وفائی بخشدار سابق سعدآباد اظهار داشت: وفایی همواره با تمام تلاش خود برای توسعه سعدآباد تلاش کرد و از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نکرده است.

حجت‌الاسلام علیرضا کشاورز بارگاهی به استحقاق منطقه سعدآباد برای شهرستان شدن اشاره کرد و بیان داشت: سعدآباد بین‌النهرین کوچک است و موقعیت بسیار مناسبی برای ارتقا به شهرستان دارد که امیدواریم همه مسئولان استان و بخش همکاری کنند و زمینه دستیابی مردم به خواسته حقیقی خود را فراهم کنند.

وی جمعیت بخش سعدآباد را بیش از 38 هزار نفر اعلام کرد و افزود: در حالی که برخی از شهرستان‌ها زیر 10 هزار نفر جمعیت دارند، سعدآباد موقعیت بهتری برای تبدیل شدن به شهرستان دارد.

رئیس شورای اسلامی بخش سعدآباد نیز در این آئین به قدمت 70 ساله شهر سعدآباد اشاره کرد و گفت: این منطقه با برخورداری از 17 روستای پرجمعیت، جایگاه بسیار خوبی برای ایجاد فرمانداری دارد که امیدواریم با نظر مساعد مسئولان شاهد تحقق این مهم برای مردم این منطقه باشیم.

محمد برامکی همکاری ائمه جمعه با مسئولان در راستای توسعه و پیشرفت را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: کارهای بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف در منطقه سعدآباد صورت گرفته است و شاهد امنیت خوبی نیز در این منطقه هستیم.