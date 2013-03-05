به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاریسن ژرمن فرانسه چهارشنبه شب در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه "پارک دو پرنس" میزبان والنسیا، ملقب به خفاش‎ها، خواهد بود. والنسیا در دیدار رفت نتوانست از امتیاز میزبانی خود به خوبی بهره ببرد و در ورزشگاه مستایا با نتیحه 2 بر یک به تیم پرستاره پاریسن ژرمن باخت.

پاریسی‌ها برای این بازی "زلاتان ابراهیموویچ" را به خدمت ندارند. مهاجم سوئدی پاریسن ژرمن در بازی رفت به دلیل تکل خشن بر روی پای بازیکن حریف از زمین اخراج شد و نمی تواند در این دیدار مهم تیم خود را همراهی کند. از سویی "دیوید بکهام" که در بازی رفت از روی سکوها به نظاره بازی نشست، در صورتی که آماده باشد و "کارلو آنچلوتی" تشخیص بدهد، می‌تواند در این بازی برای پاریسن ژرمن به میدان برود. قضاوت این دیدار بر عهده "میلوراد مازیچ"صرب خواهد بود.

ترکیب احتمالی دو تیم:

پاریسن ژرمن: سیریگو، ساخو، آلکس، آرماند، فن در ویل، وراتی، پاستوره، ماتویدی، مورا، لوکاس، لاوتزی

والنسیا: آلوس، پریه‌را، متیو، رویز، باراگان، پارخو، کانالس، فگولی، کاستا، یوناس، سولدادو