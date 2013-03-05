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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

باشگاه راه آهن اعلام کرد:

آمادگی برای میزبانی از پرسپولیس در ورزشگاه اکباتان/ هماهنگی‌ها انجام شده

آمادگی برای میزبانی از پرسپولیس در ورزشگاه اکباتان/ هماهنگی‌ها انجام شده

باشگاه راه آهن طی نامه‌ای جدید به سازمان لیگ اعلام کرد که از آمادگی کامل برای میزبانی از تیم پرسپولیس در ورزشگاه اکباتان برخوردار است و هماهنگی‌های لازم را در این خصوص انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه راه آهن، این باشگاه در نامه‌ای به سرپرست سازمان لیگ، ضمن اشاره به کارهایی که برای برگزاری باکیفیت بازی راه‌آهن - پرسپولیس در ورزشگاه اکباتان، انجام داده، بار دیگر بر حق میزبانی خود در تمام مسابقات لیگ تاکید کرد.در این نامه آمده است:
 
پیرو مکاتبات و تاکیدات قبلی، این باشگاه بر حفظ و استفاده از حق میزبانی خود در تمامی مسابقات آتی از جمله مسابقه مورخ 1391/12/20 مقابل پرسپولیس در استادیوم اکباتان که به عنوان استادیوم نخست این باشگاه مورد تاکیید مراجع ذیربط داخلی و AFC قرار گرفته و با صرف هزینه‌های بسیار زیاد از هر جهت استانداردهای لازم برای برگزاری مسابقات را به دست آورده، تاکید می‌نماید.

باشگاه راه آهن همچنین تاکید کرده است: ادامه سلب حق میزبانی از باشگاه‌ها و استمرار این روند غیرعادلانه سبب خواهد شد این باشگاه حتی امکان برگزاری مسابقات خود در استادیومی که به تازگی با صرف چند ده میلیارد تومان هزینه در منطقه 19 شهرداری تهران خریداری کرده را در سال بعد نداشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های باشگاه در این خصوص توجیه و ارزش خود را از دست بدهد و ادامه حضور بخش خصوصی در عرصه ورزش و کارآفرینی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و مسئولین کشور است با چالش و سختی مواجه شود.

در این نامه تصریح شده است: در عین حال که معتقدیم استادیوم اکباتان با توجه به محصور بودن و امکانات و شرایط فنی، قابلیت برگزاری مسابقه را دارد، از لحاظ موقعیت ترافیکی و ... با تلاشی که این باشگاه برای تامین پارکینگ و موارد دیگر نموده و هماهنگی‌هایی که با شورایاری محله و بسیج منطقه اکباتان و مناطق اطراف صورت داده و نیز با عنایت به زمان برگزاری مسابقه که در روز غیرتعطیل است، برگزاری این مسابقه در استادیوم اکباتان جلوه‌ای از عدالت محوری در ورزش و عرصه نمایش همدلی مسئولین شهری، ورزشی، امنیتی و اجتماعی خواهد بود و استقبال مردم و فوتبال دوستان را نیز به همراه خواهد داشت و ارزشی بر ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد افزود و اقتدار بیشتر آنرا موجب خواهد شد. به امید آنکه در این جهت مورد حمایت مسئولین ذیربط از جمله مسئولین سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و به ویژه اعضای محترم شورای تامین قرار گیریم.

کد مطلب 2012269

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