دکتر علی عجب شیری زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، نام این دنباله را "لمون" LEMON ذکر کرد و افزود: در حال حاضر قدر (درخشندگی) این دنباله دار 19 تا 20 است از این رو تلسکوپ‌ها قادر به رصد این جرم نجومی نیستند.

رئیس مرکز اختر فیزیک مراغه با تاکید بر اینکه اجرام نجومی که قدر آنها از 6 بالاتر باشند، قابل رصد با ابزارهای نجومی نیستند، اظهار داشت: این دنباله دار در اواخر فروردین به نیمکره شمالی زمین می‌رسد از این رو در آسمان ایران نیز قابل مشاهده خواهد بود.

وی با بیان اینکه در این زمان این دنباله دار قابل مشاهده خواهد بود، ادامه داد: دنباله دار لمون در اواخر فروردین به دلیل آنکه درخشندگی آن زیاد است، قابل رصد خواهد بود به گونه‌ای که بر اساس پیش بینی‌ها قدر این دنباله دار به اندازه ماه شب 14 خواهد شد.

عجب شیری زاده با تاکید بر اینکه دنباله دارها ستاره نیستند، توضیح داد: دنباله دارها اجرام جامد یخی آمونیاکی هستند که زمانی که وارد مدار منظومه شمسی می‌شوند مانند سایر سیارات تحت تاثیر نیروی گرانش مرکزی خورشید، حول خورشید می‌گردند.

وی اضافه کرد: زمانی که این اجرام حول خورشید می‌گردند، بر اثر باد شدید خورشید که به آن "باد خورشیدی" می گویند، بر اثر برخورد ذرات پروتون با این دنباله دارها، تصعید اتفاق می افتاد.

رئیس مرکز اختر فیزیک مراغه سرعت بادهای خورشیدی را بیش از 300 کیلومتر در ساعت ذکر کرد و ادامه داد: در حالت تصعید بر اثر برخورد گرما به جسم جامد یخی بجای آنکه به مایع تبدیل شود مستقیما به بخار تبدیل می‌شوند.



عجب شیری زاده خاطر نشان کرد: در این برخورد مقداری از جرم ماده جامد در فضای میان سیارات از جمله در فضای اتمسفر زمین وارد می‌شود از این رو در هر سال شاهد بارش شهاب‌ها خواهیم بود.