امکانات ورزشی بزرگترین روستای ابرکوه صفر است/ شعار درمان درد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات ورزش ابرکوه و کمبودها به صورت کلی دردی است که بارها بر زبان مردم و مسئولان رانده شده و خبرنگاران نیز به انعکاس آن پرداخته اند اما حدیث كمبودهای ورزش روستایی کمتر به چشم آمده است.

جوانان روستای اسفندآباد بخش بهمن ابرکوه که روستای آنها مرکز دهستان اسفندار نیز هست، نسبت به دیگر مناطق شهرستان دردهای مضاعف دارند.

بعد مسافت همچنین نبود هیچ سرگرمی یا وسايل تفریحی، آنان را رنج می دهد.

400 روزشکار اسفندآباد هیچ امکاناتی ندارند

دهیار دهستان اسفندآباد در گفتگو با خبرنگار مهر كه به روستاي اسفندآباد سفر كرده است، اظهار داشت: سابقه ورزش در این روستا به حدود 50 سال قبل باز می گردد و آن زمان تیمهای خوبی را برای رقابت به مرکز شهرستان اعزام می کردیم و حتی با شهرستان های همجوار نیز مراودات ورزشی خوبی وجود داشتيم.

محمود شمس افزود: در این روستا حدود 400 زن و مرد ورزشکار وجود دارد که در رشته های مختلف ورزشی همچون فوتبال، فوتسال، والیبال و ورزش های رزمی به فعالیت می پردازند.

وی در مورد امکانات ورزشی موجود گفت: هیچ امکانات ورزشی نداریم و حدود 10 سال پیش یک خیر برای ساخت یک سوله ورزش اقداماتی انجام داد كه تنها اسکلت آن برپا شد و بقیه کار ناتمام ماند.

تنها سالن ورزشی روستا نیمه تمام مانده است

شمس بيان داشت: در حالی که شاهد هستیم در روستاهای مختلف استان یزد و در طی سفرهای رئیس جمهور اکثر روستاهای استان دارای سالن ورزشی شده اند، در این روستای هزار و 500 نفره، جوانان و ورزشکاران از داشتن این حداقل محروم هستند.

وی افزود: کار ساخت یک سالن ورزشی نیز از طرف دولت از دو سال پیش آغاز شده و طبق برنامه بنا بود ساخت آن تا پایان سال 90 به اتمام برسد که تاکنون فقط سوله آن برپا شده و اعتباری برای اتمام آن در نظر گرفته نشده است.

تنها رختکن ورزشی داریم!

شمس ادامه داد: تنها کاری که بعد از انقلاب اسلامی در بخش ورزشی روستا انجام شده است، ساخت یک رختکن در کنار سالن در دست ساخت است که با توجه به نبود هيچ يك از امكانات ورزشي در اين منطقه، اين رختكن نيز هيچ كاربردي ندارد.

وی افزود: ورزش بهترین راه برای هدایت نسل جوان به سمت گذران اوقات فراغت است و متأسفانه با وجود عدم امکانات ورزشی، شاهد روی آوردن جوانان به سمت تفریحاتی چون نشستن در کنار کوچه ها و موتورسواری و یا روی آوردن به سمت مواد مخدر هستیم.

شمس ادامه داد: متأسفانه درآمد کم نیز باعث شده ورزشکاران نتوانند با پرداخت هزینه رفت و آمد و کرایه سالن های ورزشی، از امکانات ورزشی موجود در شهرستان و حتی مرکز بخش استفاده کنند.

نبود درآمد استفاده از امکانات ورزشی شهرستان را محدود کرده است

وی يادآور شد: سال گذشته برای کمک به ورزشکاران که باید برای حضور در محل های ورزشی و مسابقات دارای بیمه ورزشی باشند، حدود 300 نفر را از محل بودجه های دهیاری بیمه کرديم اما امسال با توجه به اینكه دهیاری هیچ اعتباری نداشت، قادر به این کمک حداقلی نیز نشدیم.

شمس گفت: تنها کمکی که امسال قادر به انجام آن شدیم، نگرفتن حق ناچیز دهیاری از تنها اتوبوس روستا که مردم را به مرکز شهرستان انتقال می دهد بود و از راننده خواستیم به جای آن ورزشکاران را به محل های ورزشی شهرستان منتقل کند.

مدرسه متروکه تنها محل تمرین ورزشکاران است

رئیس شورای اسلامی روستای اسفندآباد نیز اظهار داشت: با هماهنگی تربیت بدنی با آموزش و پرورش، مدرسه مستعمل آموزش و پرورش را که دیگر امکان تحصیل دانش آموزان در آن فراهم نیست به محل تمرین تیم ها تبدیل کرده ایم و امکانات محدود اختصاص داده شده توسط اداره ورزش و جوانان مانند دمبل و... را در اختیار ورزشکاران قرار داده ایم.

امان الله اژدرپور افزود: به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای جوانان روستا نیستیم و این در حالی است که روستا با مشکلات بسیار دیگری نیز روبرو است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان ابرکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات ورزشی در این روستا را قبول داریم و در تلاش هستیم که سالن ورزشی روستا را در صورت تأمین اعتبار، تکمیل کنیم.

ابوالفضل قاسمی افزود: امکانات ورزشی شهرستان بسیار محدود است و تنها کمکی که از جانب ما می تواند صورت بگیرد، کمکهای محدودی برای تأمین برخی از تجهيزات است و در طی دو سال تصدی خود بر ورزش شهرستان، هر سال حدود یک میلیون تومان به این امر اختصاص یافته است.

افراد تحصیلکرده روستایی به زادگاه خود باز نمی گردند

در حالی که کمترین امکانات در روستاها و شهرهای کوچک وجود دارد شاهد موفقیت های زیاد جوانان روستایی در زمینه های مختلف هستیم.

جوانان روستایی با توجه به قابلیت هایی که دارند، تنها چاره برای پیشرفت خود را مهاجرت به شهرهای بزرگ مي دانند و همین امر باعث شده افرادی که موفق به مهاجرت شده اند، بعد از پایان تحصیلات به روستاها و شهرهای کوچک بازنگردند.

نتیجه عدم توجه به روستاها و شهرهای کوچک، به عنوان مثال حضور ده ها تحصیلکرده در رشته های مختلف از روستای اسفندآباد ابرکوه در سطح کشور و به خصوص تهران است که اگر چه دلبستگی زیادی به منطقه خود دارند و در ایام نوروز شاهد حضور انبوه آنان در این روستا هستیم اما هیچگاه امکان حضور آنان و فرزندانشان برای خدمت به مردم شهرستان فراهم نشده است.

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گزارش: رحیم میرعظیم