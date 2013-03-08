به گزارش خبرگزاری مهر، سید‌صادق رضایی مدیرعامل کانون با حضور در مراسم پایانی هشتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در جمع فعالان انیمیشن ایران به ایراد سخنانی پرداخت.



وی با اشاره به این‌که قانون و مصوبه‌ای برای اکران انیمیشن وجود ندارد یادآور شد: اقتصاد انیمیشن نباید وابسته به پیداکردن گیشه باشد و این وظیفه کارگردان اثر نیست. اگر ما به این هنر توجه داشته باشیم انیمیشن بهتر از فیلم‌های سینما می‌تواند فعالیت کند و اقتصاد سینما را متحول کند.



رضایی ادامه داد: جشنواره پویانمایی تنها متعلق به کانون نیست و انیمیشن کانون همه انیمیشن ایران نیست. ما به گیشه فکر نمی‌کنیم، ولی این برعهده بخش‌های دولتی و خصوصی است که وظیفه خود را در قبال انیمیشن انجام دهند. به نظرم ما حق مطلب را در این زمینه ادا کرده‌ایم و کار خود را انجام دادیم.



وی در این آیین که شامگاه روز 17 اسفند 1391 در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون تهران برگزار شد، گفت: انتظار کانون از انیمیشن توجه به محتوای آن است. ما 1000 مرکز فرهنگی هنری در کشور داریم که مخاطبان کودک و نوجوان به آن گرایش دارند. برخی از کارها ممکن است فرم خوبی داشته باشند، اما در محتوا مشکل دارند. در حالی که ما هیچ مشکل و کمبودی در بحث محتوا نداریم، چون فرهنگ و ادبیاتی غنی داریم و انیمیشن ایران در سطح جهان دارای اعتبار بین‌المللی است.



رضایی با اشاره به فعالیت‌های مرکز ملی مجازی ایران تاکید کرد که باید از ظرفیت‌های قانونی این مرکز برای گسترش هنر انیمیشن استفاده کنیم و به نظر من همه افراد متخصص در داخل و خارج کشور می‌توانند انیمیشن تولید کنند، این تنها مختص بسیج و سایر نهادها نیست.



مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این مراسم که جمع زیادی از متخصصان، صاحب‌نظران و فعالان انیمیشن ایران و میهمانان خارجی نیز حضور داشتند همچنین خاطر نشان کرد که محتوای انیمیشن می‌تواند به گفتمان دینی نزدیک شود و این مساله توسط هنرمندان همه کشورها می‌توان صورت بگیرد و حتی انیمیشن دینی به دیگر کشورهای جهان صادر شود.



رضایی در پایان به اشتیاق کودکان و نوجوانان برای ساخت فیلم های انیمیشن نیز اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های معاونت فرهنگی کانون باید بهترین‌های این دوره را برای نمایش به استان‌ها ارسال کنیم و در دوره‌‌ی آینده نیز بخشی رقابتی به نمایش آثار برتر اعضای کودک و نوجوان مراکز کانون اختصاص یابد. این اقدام انیمیشن را به مراکز فرهنگی هنری کانون نزدیک‌تر می‌کند.



در این آیین علاوه بر اهدای جوایزی به برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره، مدیرعامل کانون با اهدای لوح تقدیر از همراهی‌های مهدی اخوان مدیر مرکز ملی فضای مجازی به واسطه‌ همکاری با جشنواره پویانمایی تهران قدردانی کرد.



از هم‌اکنون اعلام شده است که دوره‌ نهم این جشنواره دوسالانه طی روزهای 17 تا 21 اسفند 1393 در تهران برگزار خواهد شد.

برگزیدگان مسابقه بین‌الملل هشتمین جشنواره پویانمایی تهران جایزه گرفتند

بهترین‌های بخش مسابقه بین‌الملل هشتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران شامگاه 17 اسفند جوایز خود را دریافت کردند.

هیأت داوران مسابقه بین‌الملل این جشنواره متشکل از ایزابل هرگوئرا (Isabel Herguera)، پریت پارن (Priit Pärn)، دراگان میلینکوویچ فیمون Dragan Milinković Fimon، خوان پابلو زاراملا (Juan Pablo Zaramella) و امیرمحمد دهستانی، تندیس طلایی (جایزه ویژه) خود را به کارگردان فیلم "جایی که سگ‌ها می‌میرند" (where dogs die) سوتلانا فیلیپوا (Svetlana Filippova) از کشور فرانسه تقدیم کرد.



در عین حال، تندیس طلایی بهترین اثر بلند به ماکوتو شینکای (Makoto Shinkai) از کشور ژاپن کارگردان فیلم "بچه‌هایی که صداهای گمشده را تعقیب می‌کنند" (Children who chase lost voices) اختصاص یافت.



بر همین اساس، تندیس طلایی بهترین اثر تبلیغی را کارگردان فیلم "گوگل کروم/ نقاشی‌های تنجوره" ( Google Chrome -anjore Painting) سورش اریات (Suresh Eriyat) از کشور هند دریافت کرد.



همچنین تندیس طلایی بهترین اثر تلویزیونی به "بریک وبراک خوش آمدید" (Welcome to Bric and Brac) آماندینه گالراند(Amandine Gallerand) و متیو شوالیه (Matthieu Chevallier) از کشور فرانسه تعلق گرفت.



هیأت داوران تندیس طلایی بهترین اثر دانشجویی را به هاجر مهرانی کارگردان فیلم "نمکی" از ایران اختصاص داد.



بر اساس این گزارش، تندیس طلایی بهترین فیلم با موضوع کودک و نوجوان به ماریا هرواث (Mária Horváth) کارگردان فیلم "در جنگل گرد چهار گوش/ گل بچه گربه زیبا" از کشور مجارستان اهدا شد.



در همین حال، تندیس طلایی فیلم اول به جین-من کیم (Kim Jin-man) کارگردان فیلم "رشته ماهی" (Noodle fish) از کشور جمهوری کره اهدا شد.



تندیس نقره‌ای فیلم دوم را شیوا صادق‌اسدی کارگردان فیلم "بچه گربه" از کشور ایران به دست آورد.



تندیس برنزی فیلم سوم به "آسیاب پرنده" (Fly Mill) به کارگردانی آنو-لارا توتلبرگ (Tuttelberg Anu-Laura) از کشور استونی تقدیم شد.



همچنین 3 دیپلم افتخار ‌این جشنواره به ترتیب به ساندرا دسمازیرس (Sandra desmazières) کارگردان فیلم "بائو" (BAO) از کشور فرانسه، دنیل سوسا (Daniel Sousa) کارگردان فیلم "وحشی" (Feral) از کشور ایالات متحده آمریکا و جولیا گرامسکایا (Gromskaya Julia) کارگردان فیلم "سیلاب" (Flood) از کشور ایتالیا اهدا شد.



جایزه ویژه دبیر جشنواره شامل تندیس طلایی به فیلم "بیرون از بازی" (Out of Play) به کارگردانی ایوان ماکسیموف (Ivan Maximov) از کشور روسیه تعلق گرفت.



هیأت داوران این بخش در بیانیه خود حضور در هشتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران را افتخاری برای خود دانسته و اظهار امیدواری کرده‌اند که همکاری‌‌شان موجب خدمت به هنر انیمیشن و گسترش آن ‌و همچنین موجب افزایش انگیزه در میان استعدادهای جوان در ایران و جهان شود، ‌تا بیش از پیش از این هنر در جهت تداوم روایت قصه‌هایی با هدف بدل شدن به انسان‌هایی بهتر بهره گیرند.



داوران همچنین در بخش دیگری از بیانیه خود یادآور شدند ما از تماشای این همه فیلم‌های خوب و با کیفیت لذت بردیم و به واقع انتخاب تعدادی معدود از میان آنان کاری بس دشوار بود. گاهی داور بودن آسان نیست. بودن در این هیات و تصمیم‌های ما هر چند دوستانی جدید برای‌مان به وجود خواهد آورد،‌ ولی احتمالاً ‌دشمنانی بیشتر برای‌مان خواهد ساخت! ... و شاید از دست دادن برخی دوستان را به همراه داشته باشد...



پس از اهدای جوایز و تقدیر از برگزیدگان جشنواره هشتم پویانمایی روز 17 اسفند در تهران به پایان رسید.