بایرن مونیخ 18 سال تلاش کرد "آرسن ونگر" را به خدمت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ روز چهارشنبه در دیدار برگشت مرحله یک هشتنم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در "آلیانتس آرنا" با آرسنال دیدار می کند. این تیم در بازی رفت که به میزبانی توپچی‌ها برگزار شد، با نتیجه 3 بر یک به برتری رسید.

"اولی هوینس" گفت علاقمندی بایرن به "آرسن ونگر" به میانه دهه 90 بازمی گردد پیش از اینکه "آرسن ونگر" از موناکو راهی ناگویا گرامپوس ژاپن شود.

هوینس در گفتگو با سان اظهار داشت: ما چندین بار تلاش کردیم تا او را به بایرن مونیخ بیاوریم. حتی قبل از اینکه به ژاپن برود، من و بکن باوئر به نیس رفتیم و با او مذاکره کردیم اما در حالیکه همه چیز رو به راه بود او تصمیم گرفت به ژاپن برود. ما خیلی شگفت‌زده شدیم. او از ژاپن به آرسنال رفت. ما همیشه به دنبال جذب این مربی بودیم.

رئیس بایرن ادامه داد: او یک شخص جدی است و درباره بازی عقاید خوبی دارد. ما طی سال‌های گذشته چندین بار با او مذاکره کرده‌ایم. او همواره به آرسنال وفادار مانده، تیمی که فوق العاده بوده است. اما این راست است که ما چندین بار خواهان حضور او در بایرن شده بودیم.

"اولی هوینس" در ادامه با اشاره به حضور "پپ گواردیولا" در بایرن مونیخ اظهار داشت: افتخار می‌کنیم که این مربی را جذب کرده ایم. این یک اتفاق شگفت انیگز برای بایرن محسوب می‌شود. البته بایرن برای این مربی یک ریسک بزرگ به حساب می آید چون در این تیم خیلی زیر فشار خواهد بود. فکر می‌کنم امسال قهرمان بوندس لیگا می‌شویم و بنابراین فشار بر روی این مربی بیشتر خواهد بود. با گواردیولا شما فقط می‌توانید قهرمان شوید و نه چیز دیگر. "یوپ هاینکس" عالی بوده و "گواردیولا" با آنچه این فصل اتفاق می‌افتد در آینده سنجیده خواهد شد.