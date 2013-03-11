4600 بازرسی تحقیقی در قزوین انجام شد

علیرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال جاری چهار هزار و 686 فقره بازرسی تحقیقی در استان صنعتی قزوین در بخش کنترل در پرونده های جدید التاسیس، کنترل اشتغال بیمه شده در قسمت های ساختمانی، باربران، هیئت ها و ماده 36 انجام شد.



وی تصریح کرد: در این مدت در بازرسی کارگاهی نیز 19 هزار و 800 بازرسی صورت گرفته که بیش از دو هزار و 300 فقره نسبت به مصوب سال جاری افزایش بازرسی داشته ایم.



مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین، تعداد کارگاههای شناسایی شده سال جاری را یک هزار و 57 کارگاه اعلام کرد و یادآورشد: هم اکنون 14 هزارو 935 کارگاه فعال بیمه پرداز در استان صنعتی قزوین مشغول به فعالیت هستند.

