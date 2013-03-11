پیکر نماینده ولی فقیه در لارستان خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان استانی و کشوری حضور دارند.

لاریجانی در جمع خبرنگاران پس از ورود به لارستان گفت: کتابها و فعالیتهای آیت الله موسوی لاری به گونه ای بوده که بسیاری از بزرگران و نخبگان جهان اسلام را تحت تاثیر خود قرار داده بود.

وی شخصیت آیت الله موسوی لاری را ممتاز و بی نظیر و همچنین بی سر و صدا، پرکار و پرتلاش توصیف کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار امیدواری کرد که چراغ هدایت و راه آیت الله موسوی لاری توسط فرزندان وی ادامه داشته باشد.