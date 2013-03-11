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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

پیکر نماینده ولی فقیه در لارستان خاکسپاری شد

پیکر نماینده ولی فقیه در لارستان خاکسپاری شد

لارستان - خبرگزاری مهر: پیکر آیت الله سیدمجتبی موسوی لاری نماینده ولی فقیه در لارستان دقایقی پیش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان استانی و کشوری حضور دارند.

لاریجانی در جمع خبرنگاران پس از ورود به لارستان گفت: کتابها و فعالیتهای آیت الله موسوی لاری به گونه ای بوده که بسیاری از بزرگران و نخبگان جهان اسلام را تحت تاثیر خود قرار داده بود.

وی شخصیت آیت الله موسوی لاری را ممتاز و بی نظیر و همچنین بی سر و صدا، پرکار و پرتلاش توصیف کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار امیدواری کرد که چراغ هدایت و راه آیت الله موسوی لاری توسط فرزندان وی ادامه داشته باشد.

کد مطلب 2016225

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