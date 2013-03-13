مهار و انتقال آبهای سطحی در استان قزوین جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای قزوین که ظهر چهارشنبه با حضور محمد حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آبی ایران در شرکت توزیع نیروی برق قزوین برگزار شد اظهارداشت: مسئولیت، امانت و فرصتی برای خدمتگزاری است و کسانی که از این جایگاه برای خدمت به مردم استفاده کنند رضایت الهی را نیز کسب کرده اند.



استاندار قزوین تصریح کرد: در شرایط کنونی پذیرفتن مسئولیت بسیار سنگین و پر حاشیه است و تنها انسان های دلسوز و خدمتگزار می توانند از این شرایط بخوبی عبور کرده و روسفید شوند.



وی افزود: هر گاه دوران مسئولیت پایان یافت و خواستند آن را پس بگیرند باید احساس آرامش کرد زیرا بار مسئولیت کم شده و از نگاه امانت داری و خدمت هیچ نگرانی و ناراحتی ندارد.



استان در بخش آب عقب ماندگی دارد



این مسئول بیان کرد: در دوران مدیریت دانشجو مدیرعامل شرکت خوشبختانه کارهای ارزشمندی در حوزه آب استان انجام شده که جای تقدیر دارد اما چون استان قزوین جوان است و در زمان مطالعه، شناسایی منابع آّبی متاسفانه هویت مستقلی نداشتیم در بخش آب عقب ماندگی هایی داریم که باید در مدیریت جدید جبران شود.



وی اظهارداشت: ظرفیت استان قزوین نیازهای بزرگتر و کلان تری را می طلبد که با همکاری متقابل باید تلاش شود تا بخشی از نیازهای استان در بخش آب بسرعت مرتفع شود.



استاندار قزوین بیان کرد: پرداختن به آب باید در اولویت برنامه های مدیران استان قرار گیرد اما باید دست مدیران کشوری را بازگذاشت تا بتوانند موضوع آب را که حیاتی است و حاشیه امنیتی دارد درست مدیریت کنند که در این میان قزوین تلاش کرده نقش محوری و ملی را در این زمینه بخوبی ایفا کند.



عجم یادآورشد: مدیریت بهینه منابع آب با تلاش مجموعه همکاران در استان صورت گرفته که امیدواریم در عرصه کشاورزی که بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده راهکار مناسبی برای کنترل صورت گیرد.

40 هزار هکتار آبیاری تحت فشار

این مسئول گفت: قبل از دولت نهم و دهم حدود هشت هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار داشت اما امروز با تلاش های انجام شده این میزان به 40 هزارهکتار افزایش یافته که هنوز جای توسعه دارد.



وی افزود: حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی، نظارت بر نحوه استفاده از آبهای زیرزمینی، برخورد با متخلفان از کارهایی است که باید در دوران جدید هم با شدت دنبال شود.



عجم تخصیص منابع آب استان را مهم دانست و اظهارداشت: اصرار داریم به دلیل کم بهره گی استان از منابع آبی در گذشته به نیازها و توقعات ما پاسخ مناسبی داده شود و تامین آب شرب در اولویت قرار گیرد.



مصرف 90 درصد آب استان در بخش کشاورزی



وی بیان کرد: بیش از 90 درصد مناب آبی استان در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که این الگو باید اصلاح شود و با داشتن منابع آبی محدود نیازها اولویت بندی و به صورت اصولی تامین شود.



استاندار قزوین از خدمات کیومرث دانشجو مدیرعامل سابق و کارشناسان و کارمندان شرکت آب منطقه ای قزوین تقدیر کرد.









