به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی بیشتر به پایان سال 91 باقی نمانده و همه چیز رنگ و بوی بهاری پیدا کرده است؛ از خیابانها و پارکها گرفته تا جای جای شهر، همگی بوی بهار می‌دهد، این بهاری شدن اما به بازار میوه نیز رسیده است و ورود میوه‌های نوبرانه، رنگ و لعاب جدیدی به بازار این کالا داده است.

در این میان، ورود میوه‌های تابستانی البته با قیمتهای بالا، سبب شده است تا مردم احساس بیشتری نسبت به تغییر فصل در بازار میوه داشته باشند و تغییرات فصلی را در بازار میوه هم احساس کنند. در این میان، ورود میوه‌های نوبرانه به بازار به دلیل اینکه قیمتهای بالایی دارد، در بسته‌بندی‌های کوچک عرضه می‌شود و به صورت گرمی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

البته مردم هم توقع ندارند میوه‌ای که فصل آن نیست را به صورت کیلویی خریداری کرده و به منزل ببرند، بلکه به دلیل اینکه تنها طعم این میوه‌ها را بچشند، اندکی از آن خریداری کرده و طعم آن را امتحان می‌کنند. در عین حال، بازار میوه‌های زمستانی همچنان داغ است و قیمتها نیز به دلیل بالا رفتن تقاضا، اندکی افزایش یافته است، البته میوه‌های تنظیم بازاری نیز به بازار وارد شده است که شاید اندکی در متعادل کردن قیمت موثر باشد.

در عین حال، امسال بازار میوه‌هایی که در داخل تولید ندارند و واردات آنها همه ساله برای تامین نیاز شب عید صورت می‌گرفته، امسال بدون حمایت دولتی وارد بازار شده است و به همین دلیل قیمتهای بالایی دارد. نمونه آن هم موز است که به دلیل اینکه با ارز آزاد وارد کشور شده است و حتی دولت به آن ارز مبادلاتی هم نداده است، قیمتهای گزافی دارد و اختلاف قیمت آن در میادین میوه و تره بار با دیگر نقاط شهر، گاه به 1200 تومان هم در هر کیلوگرم می‌رسد.

میوه‎های دیگری همچون آناناس نیز که تا پیش از سختگیری‌ها برای تخصیص ارز، به قیمت 10 هزار تومان در بهترین نوع خود عرضه می‌شد، اکنون به 18 تا 20 هزار تومان رسیده است و همین امر سبب شده تا قدرت خرید مردم نسبت به آن به شدت کاهش یابد و کمتر کسی جرات این را داشته باشند که به جای خرید ده کیلو میوه به طور متوسط، یک عدد آناناس را با خود به منزل ببرد.

به هرحال بازار خرید میوه و عرضه میوه‌های تنظیم بازاری این روزها گرم است و مردم هم اشتیاق بیشتری به خرید نشان می‌دهند، چراکه از چند روز دیگر باید میزبان میهمانان خود باشند که برای تازه کردن دیدار، به منزل آنها خواهند آمد.

کیفیت میوه‌های تنظیم بازاری

بررسی‌های میدانی مهر نشانگر این است که اگرچه دولت تلاش کرده است که امسال میوه‌های تنظیم بازاری را به قول خودش با کیفیت عرضه کند، اما استقبال مردم آنگونه که حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت تنظیم بازار را به عهده دارد، می گوید مطلوب نیست و مردم تنها دلیل خرید میوه‌های تنظیم بازاری را تفاوت قیمت آن می‌دانند.

این در شرایطی است که البته همه ساله عرضه میوه تنظیم بازاری به این شکل بوده است و برخی از مردم از خرید این میوه‎‌ها راضی و برخی دیگر ناراضی بوده‌اند. به هرحال باید صحبت‌های مردم را هم در این رابطه شنید و قضاوت را نه به تعریف‌های مسئولان دولتی بلکه به مردم که ذی‌نفعان اصلی خرید میوه‌های تنظیم بازاری هستند سپرد.

یکی از افرادی که برای خرید پرتقال تنظیم بازاری به میادین میوه و تره‌بار خیابان سئول آمده است، در گفتگو با خبرنگار مهر از کیفیت میوه عرضه شده به طور نسبی ابراز رضایت می‌کند و می‌گوید: کیفیت میوه نسبتا خوب است و قیمت آن ولی تفاوت فاحشی با مغازه ندارد.

وی می‌افزاید: البته کیفیت میوه عرضه شده در تمام نقاط تهران مشابه نیست و برخی از میوه‌های عرضه شده، از کیفیت کمتری برخوردار هستند که به نظر می‌رسد مسئولان بسته به مناطق تهران و شمال شهر و جنوب شهر، میوه‌ها را به لحاظ کیفی دسته بندی کرده‌اند.

یکی دیگر از خریداران میوه تنظیم بازاری می‌گوید: بیشتر مانورها بر روی میوه شب عید که از سوی دولت توزیع می شود و نرخ مناسب تری دارد، تبلیغاتی است و کیفیت آنچنان هم که گفته می‌شود خوب نیست.

وی می‌افزاید: میوه‌ای که توزیع می‌شود از سوی مباشران مختلف است و کیفیت های گوناگونی دارد که باید نظارت شود تا کیفیت یکسان باشد تا مردم در خرید خود دچار اشتباه نشوند.

قیمت انواع میوه در بازار آزاد

بررسی‌های میدانی مهر نشانگر این است که تفاوت قیمت میان انواع میوه در بازار میوه و تره بار با مغازه‌ها در مناطق مرکزی شهر بین 200 تا 500 تومان در هر کیلوگرم است و البته در موز به 1200 تومان هم میرسد، چراکه موز در میادین میوه و تره بار 4 هزار تومان و در مغازه های سطح شهر بین 5000 تا 5200 تومان است.

قیمت هر کیلوگرم موز در بازار آزاد 5200 تومان، هر عدد آناناس 18 هزار تومان، هر کیلوگرم پرتقال تامسون مجلسی 2800 تومان، پرتقال شمال 2200 تومان، پرتقال تامسون معمولی 1800 تومان، پرتقال تامسون جنوب 1600 تومان و پرتقال تنظیم بازاری 1500 تومان است.

همچنین هر کیلوگرم سیب تنظیم بازاری 1600 تومان، سیب قرمز مجلسی 2500 تومان، سیب زرد 2400 تومان، خیار 1500 تومان، توت فرنگی 14 هزار تومان، چغاله بادام 28 هزار تومان، کیوی 1800 تومان و لیموشیرین 1700 تومان است.

در عین حال، هر کیلوگرم انار 3500 تومان، نارنگی 2500 تومان و هندوانه در میادین میوه و تره بار 1800 تومان و در مغازه‌ها 2500 تومان است.