  1. استانها
  2. البرز
۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۱۲

بازدید بیش از 60 هزار نفر از مراکز گردشگری البرز

بازدید بیش از 60 هزار نفر از مراکز گردشگری البرز

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد تسهیلات نوروزی استان البرز گفت: با شروع سفرهای نوروزی 60 هزار و 800 نفر از مراکز تاریخی، تفریحی و توریستی استان البرز بازدید کردند.

احد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آمار مربوط به بازدید های صورت گرفته از  27 اسفندماه سال گذشته تا یکم فروردین امسال است.

وی اظهار داشت: در همین مدت چهار میلیون و403 هزار و 888 مسافر  به استان البرز وارد شده اند .

شریفی ابراز داشت:از این تعداد 14 هزار 800 نفر  با قطار ، یک میلیون و 113 هزار و 900نفر با اتوبوس و باقی با خودروهای شخصی خود به استان البرز وارد شده اند

وی بیان کرد: در این پنج روز 28 بازدید از مراکز اقامتی ، 65 بازدید از رستوران ها و مراکز پذیرایی بین راهی  صورت گرفته است .

شریفی ادامه داد: علاوه بر این در این مدت بازرسان این ستاد 17 دفتر خدمات مسافرتی و 55 مراکز اقامتی موقت را هم  موردبازرسی قرار داده اند .

وی تصریح کرد: پس از بازرسی 13 تذکر و دو اخطار کتبی به مراکز متخلف ارسال گردید .

مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز افزود:خوشبختانه در این مدت هیچ یک از واحدهای بازرسی شده تعطیل یا تعلیق نشدند وبیشتر تخلفات صورت گرفته در سطح جزئی بود .
 

کد خبر 2022190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها