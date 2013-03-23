بازدید بیش از 60 هزار نفر از مراکز گردشگری البرز

احد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آمار مربوط به بازدید های صورت گرفته از 27 اسفندماه سال گذشته تا یکم فروردین امسال است.

وی اظهار داشت: در همین مدت چهار میلیون و403 هزار و 888 مسافر به استان البرز وارد شده اند .

شریفی ابراز داشت:از این تعداد 14 هزار 800 نفر با قطار ، یک میلیون و 113 هزار و 900نفر با اتوبوس و باقی با خودروهای شخصی خود به استان البرز وارد شده اند

وی بیان کرد: در این پنج روز 28 بازدید از مراکز اقامتی ، 65 بازدید از رستوران ها و مراکز پذیرایی بین راهی صورت گرفته است .

شریفی ادامه داد: علاوه بر این در این مدت بازرسان این ستاد 17 دفتر خدمات مسافرتی و 55 مراکز اقامتی موقت را هم موردبازرسی قرار داده اند .

وی تصریح کرد: پس از بازرسی 13 تذکر و دو اخطار کتبی به مراکز متخلف ارسال گردید .

مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز افزود:خوشبختانه در این مدت هیچ یک از واحدهای بازرسی شده تعطیل یا تعلیق نشدند وبیشتر تخلفات صورت گرفته در سطح جزئی بود .

