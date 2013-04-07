نوروز امسال 230 همدانی به جمع اهدا کنندگان خون پیوستند

افشین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای فرودین ماه تا کنون تعداد 768 واحد خونگیری در استان همدان انجام شده که از این تعداد 735 نفر آقا و 33 نفر خانم بودند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت تعداد 324 خونگیری از اهدا کنندگان مستمر انجام شده است، اظهار داشت: بیشترین میزان خون دهی مربوط به گروه خونی (o+) و به تعداد 250 نفر بوده است.

محمدی تاکید کرد: این میزان خونگیری در ایام نوروز به مصرف بیماران در بیمارستان ها رسیده و مدت نگهداری فرآورده های خونی حداکثر 35 روز است.

مدیر انتقال خون استان همدان با بیان اینکه هر مرد سالم چهار بار در سال و هر زن سالم سه بار در سال می تواند خون اهدا کند، افزود: متاسفانه در ذخیره گرو های خونی منفی همیشه دچار کمبود هستیم.

محمدی اضافه کرد: در ایام نوروز امسال دو پایگاه ثابت در همدان و ملایر فعال بود که از این به بعد پایگاه های سیار در تویسرکان، نهاوند، رزن و اسد آباد برای خونگیری از اهدا کنندگان فعال می شوند.

وی میزان خون دهی در مدت مشابه سال گذشته را 670 واحد عنوان کرد و گفت: میزان اهدای خون در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 10درصد افزایش داشته است.

محمدی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از 10هزار نفر در استان همدان خون اهدا کردند.