10 خانه سلامت آماده ارائه خدمات رایگان به تبریزی ها

سیدرضا علوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد زیر ساخت های فیزیکی سلامت اجتماعی برای شهروندان تبریزی در اولویت های کاری سال جدید است که البته پارسال هم فعالیت های خوبی انجام گرفته است.

وی در خصوص زیر ساخت های فیزیکی سلامت اجتماعی گفت: احداث بیمارستان کودکان سرطانی ، مجتمع رفاهی آموزشی دختران بی سرپرست و احداث گرم خانه از مهمترین فعالیت های این معاونت در سال91 بود.

علوی همچنین درمورد فعالیت های انجام گرفته در خانه های سلامت افزود: آموزش مهارت های زندگی، طب سنتی، گیاه درمانی ، آموزش های پیشگیری از چاقی و بحث تغذیه و مهارت های قبل و بعد از ازدواج از جمله خدمات رایگان به مردم است که برای ایجاد رفاه عمومی و بالا رفتن استانداردهای سلامت و بهداشت جامعه شهری مد نظر گرفته شده اند.

وی تاثیر برنامه ریزی فرهنگی و سرمایه گذاری در بخش اجتماعی و فرهنگی در جامعه را مهم دانست و ادامه داد: در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب تقلیل هزینه های اجرایی و عمرانی می شود.

معاون جدید فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز ادامه داد: اگر طالب شهری توسعه یافته در شهر اولین ها هستیم لازمه آن ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم است.

