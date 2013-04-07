افزایش 15 درصدی ترافیک در نوروز 92/ کاهش 5 درصدی تلفات جاده ای در کرمانشاه

سرهنگ خسرو کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پلیس راه استان کرمانشاه طی طرح نوروزی از 5 اسفند 91 تا 17 فروردین 92 به صورت شبانه روزی و با بهره گیری از تمام امکانات خود در جاده ها حضور پیدا کرد.

وی افزود: در این مدت زمانی پلیس همه امکانات خود را اعم از خودروهای آشکار و نهان، استفاده از ظرفیت های نامحدود و استفاده از دوربین های نظارتی ثابت و سیار برای کنترل و نظارت بر ترافیک جاده ای به کار گرفت.

کوثری ادامه داد: میزان ترافیک جاده ای نسبت به سال گذشته رشدی 15 درصدی را نشان داده اما در مجموع میزان تصادفات جاده ای در محور های مواصلاتی استان کرمانشاه مطابق با آمار سال گذشته بوده و تغییری نکرده است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه گفت: طبق آمار پزشکی قانونی تا روز 14 فروردین ماه سال جاری 20 نفر تلفات جاده ای در این ایام رخ داده است که نسبت به مدت مشابه در سال 91 که 21 کشته بوده کاهش 5 درصدی را نشان می دهد.

کوثری از افزایش 25 درصدی توقیف خودرو و برخورد و اعمال قانون با رانندگان متخلف در این ایام خبرداد و گفت: اولویت برخورد پلیس با تخلفات حادثه ساز چون نبستن کمربند، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ، مکالمه با تلفن همراه و حرکات مارپیچی بوده است.

وی افزود: هم چنین پلیس راه با متخلفین ناوگان حمل و نقل عمومی برخورد و نظارت ویژه ای بر روی اتوبوس های مسافربری داشت، که به لطف خدا هیچ گونه حادثه اتوبوسی در محور های مواصلاتی اتفاق نیفتاد.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه هم چنین از کنترل شدید اعتیاد بر روی رانندگان خبر داد و گفت: آمار کنترل و نظارت بر این امر 40 درصد افزایش داشته و آمار رانندگان معتاد نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است.

کوثری خطاب به مردم گفت: طرح نوروزی به پایان رسیده است اما عبور و مرور در جاده ها به اتمام نرسیده و پلیس همچنان در جاده ها مستقر است و اولویت خود را در برخورد با تخلفات حادثه ساز قرار داده است.

وی در پایان گفت: پلیس از کوچکترین غفلت و تخلفی چشم پوشی نمی کند چرا که کوچکترین غفلت ممکن است به بزرگترین حادثه ها منجر شود.

