  1. حوزه و دانشگاه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۵۸

اولين جلسه پيگيري موضوعات آموزشي دانشگاه پزشكي ايران برگزار شد

اولين جلسه پيگيري موضوعات آموزشي دانشگاه پزشكي ايران برگزار شد

اولين جلسه پيگيري حل موضوعات آموزشي موضوع احیای مجدد دانشگاه علوم پزشكي ايران از دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در محل دفتر معاونت آموزشي وزارت بهداشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين جلسه ضمن بررسي حل موضوعات آموزشی موجود توسط مسئولين امر، تصميمات لازم درخصوص مرجع رسمي خبررساني درخصوص موضوعات آموزشي، آزمون دستياري، موضوع ظرفيت رشته‌ها و آزمون‌هاي كارشناسي ارشد و PhD  مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.

اولين جلسه پيگيري حل موضوعات آموزشي موضوع انتزاع دانشگاه علوم پزشكي ايران از دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي با حضور دکتر عین الهی معاون آموزشي وزارت بهداشت، معاونين آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران و ايران، نماينده وزير در كميته پيگيري مطالبات دانشجويي و سایر مسئولین مرتبط عصر دیروز در محل وزارت بهداشت برگزار شد.

کد مطلب 2036981

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