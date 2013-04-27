اقتصاد لیبرالیستی و سودجو حاصل عدم توجه به قانون اساسی است/ سیاست و اقتصاد باید اخلاقی شود

به گزارش خبرنگار مهر حسن سبحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه جوامع مختلف بخصوص در دوران کنونی در مسیر توسعه و تعالی هستند گفت: شاید نشود جامعه ای را پیدا کرد که امروز این هدف را دنبال نکند. یک تلاش و خواست عمومی در همه جهان برای بهبودی انسان وجود دارد . جوامع در این تلاش عمومی مشترک هستند اما هر کدام ویژگی های خاص خود را دارد.

وی افزود: برای جوامع ما نیز این قائده برقرار است و به طور منطقی انتظار داریم ایران مراحل رشد خود را پیگیری کند و با مجموعه خاص خودشناخته شود.

سبحانی با بیان اینکه بشر حول و حوش قرارداد اجتماعی عمل می کند گفت: نوعی از این قراردادها قانون اساسی است. کشورها با قانون اساسی خود شناخته می شوند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه قانون اساسی به عنوان میثاق عمومی بر مشترکات و اصلی ترین محور حرکت جامعه تاکید می کند ادامه داد: جامعه ای که برمبنای قرارداد و قانون اساسی اداره نشود شرایطی را تجربه می کند که مشخصه معینی ندارد. ممکن است در چنین جامعه ای ویژگی های مثبتی هم باشد اما نمی توان آن را به مقوله مشترکی پیوند زد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: قانون اساسی نحوه اداره قوای سه گانه، سیاست خارجی و اقتصاد را معین می کند و محوری است که اجازه نمی دهد کشور بر محورهای متفاوت بچرخد. اصول قانون اساسی محورهایی هستند که مشخصات هر کشور را تعیین می کنند.

وی با بیان اینکه اصلی ترین سئوال این است که ما در ثلث قرنی که در کشورمان گذشته تا چه اندازه به نهادهای قانون اساسی استوار بوده ایم گفت: ما نتوانسته ایم نهادهای قانونی را تشکیل دهیم و آنچه باید مد نظر باشد جامعه ای است که نمایی از قانون اساسی داشته باشد ضمن اینکه اعتقادم بر این است کشور با تلاش مسئولان دستاوردهایی داشته اما خیلی نمی توان رد پای بسیاری از اصول قانون اساسی را در آن مشاهده کرد.

سبحانی افزود: در بسیاری از امور به هر دلیلی ما بر مدارهایی چرخیده ایم که منطبق با قانون اساسی نبوده است و با الان فاصله داشته است.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد عملکرد ما مبتنی بر نظام لیبرالیستی بوده و برای نهادها و سازمانها نشانه هایی از سرمایه داری دیده می شود، تا نظام اسلامی.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران باید به گونه ای باشد که نیازهای اساسی را برای همه مردم فراهم شود گفت: در اصل 43 قانون اساسی تاکید بر اینکه استقلال اقتصادی تامین شود و فقر ریشه کن شود و نیازهای انسان در جریان رشد در جهت آزادگی انسانها تامین شود.

سبحانی تاکید کرد: نهادهایی که در قانون اساسی وجود دارد اصول مختلفی از قانون اساسی هستند که برای این اصول هنوز قوانینی که آن را اجرا کند نداریم.

وی با اشاره به اینکه قانون نحوه نوشتن بودجه را نداریم اضافه کرد: اصل 52 قانون اساسی به این اشاره دارد که باید یک قانونی باشد که دولت بر اساس آن بودجه را بنوسید. با توجه به شرایط کنونی دولت هر کاری بکند و مجلس هرگونه تصویب کند خلاف قانون نیست.

سبحانی گفت: ما اساسی ترین نهادهای مربوط به قانون اساسی را بوجود نیاوردیم و نتیجه آن اقتصاد مبتنی بر لیبرالیستی و فردگرایی و سودجویی بر مسائل دیگر غلبه دارد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در جامعه ما باید هم سیاست و هم اقتصاد اخلاقی می شد، گفت: متاسفانه در مقوله اقتصاد حاکمیت پول و ثروت را شاهد هستیم و هیجکس نمی تواند این حقیقت را منکر شود که اگر امروز کسانی از تقوا و فضیلت صحبت کنند مورد سخره دیگران قرار می گیرند.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه بین اسلام و مسلمانی می تواند فاصله باشد تصریح کرد: همانطور که در مسائل اساسی نمی توان بین اصولگرا و اصولگرایی مطابقت کامل ایجاد کرد. راه ما شکافتن پوسته و رسیدن به عمق است.

وی با تاکید بر اینکه دعوت من برگشت به مفاهیم است تا اشخاص، افزود: هیچ کس در امور سیاسی نمی تواند اصل باشد باید مفاهیم اصل باشد.آنچه مورد تاکید ما است بازگشت به قانون اساسی است.

سبحانی گفت: امید ما بوجود آوردن جامعه ای است که رفاه مادی داشته باشد و می توان گفت معطوف به انقلاب اسلامی است.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای رفع بحران اقتصادی دارید ادامه داد: متغیرهایی که ما با آن مواجه هستیم شرایط خوبی را نشان نمی دهد و در سالهای اخیر نیز بدتر شده است. باید تلاش کنیم از این به هم ریختگی جلوگیری شود و اجازه شوک های بیشتر را ندهیم.

وی گفت: به نظر من شرایط به گونه ای است که دولت از طریق انضباط مالی می تواند تا حدودی این شرایط را بهبود بخشد. مسئله ای که وجود دارد این است که افراد باید روش داشته باشند تا بتوانیم با پرداختن به علل، معلول ها را حل کنیم. در اقتصاد باید به علت ها پرداخت.

سبحانی با تاکید بر ضرورت بانکداری بدون ربا افزود: ضرورت حذف ربا تا حدودی می توند این آشفتگی ها را رها کند و باید اجازه بحران جدیدی را ندارد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص سیاست خارجی دولت آینده گفت: یک مقوله ای وجود دارد به نام منافع ملی که در آن هم مصالح فعلی و هم مصالح نسل های آتی باید در نظر گرفته شود. هیچ اراده منفی نسبت به کشورهایی که با آنها محاربه ای نداریم وجود ندارد.

وی افزود: در شرایط کنونی در نظام جهانی کسی به نفع دیگری کوتاه نمی آید. عقل ایجاب می کند در جستجوی منافع از طریق مذاکرات عمل کنیم به گونه ای که منافع ملی نیز تامین شود. برای رسیدن به منافع ملی باید با خارج بخصوص جهان اسلام ارتباط داشته باشیم.

سبحانی گفت: نباید از هیچ کشوری ترسید و این شجاعت باید توام با علم و آگاهی باشد و نباید با هیچ کشوری دعوا داشته باشیم.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه توسعه یعنی تغییر در جریان رشد گفت: تلقی واحدی از توسعه وجود ندارد. اعتقادم بر این است که باید در برنامه پنجم توسعه تجدیدنظر کرد.

وی در خصوص تیم کاری و کابینه دولت آینده اش گفت: آنچه مهم است این است که بدانیم چه می خواهیم. برنامه ای با 35 محور مشخص کرده و امیدوارم با شناختی که از اشکالات داریم و با افرادی که مد نظر است بتوانیم کاستی ها را برطرف کنیم.

سبحانی در پایان در خصوص جایگاه مردم در قانون اساسی خاطرنشان کرد: حق سرنوشت مردم از طریق انتخابات مشخص می شود و مردم اصلی ترین مقوله در قانون اساسی هستند که جایگاه آن مشخص شده است.