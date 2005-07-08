انيميشن "ماداگاسكار"اهالي اين جزيره را اميدوار كرد

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، مقام هاي رسمي صنعت گردشگري ماداگاسكار مدعي اند چشم انداز آينده اين كشور براي پذيرايي از جهانگردان در ايام تعطيلات بسيار اميدواركننده است. هانري روژه، رييس اداره گردشگري ماداگاسكار، اكران انيميشن سينمايي "ماداگاسكار" را "فرصتي باورنكردني" براي كشور خود مي داند. اين فيلم هاليوودي كه در آن از صداي بازيگراني چون بن استيلر و كريس راك استفاده شده، فقط در ايالات متحده در شش هفته بيش از 170 ميليون دلار فروخت. "ماداگاسكار" روايتگر داستان گروهي از حيوانات باغ وحش نيويورك است كه به اميد رسيدن به ماداگاسكار از آنجا مي گريزند.

مقام هاي صنعت گردشگري ماداگاسكار پيش بيني كرده اند تعداد گردشگران بازديدكننده از اين كشور واقع در اقيانوس هند تا دو سال ديگر به 600 هزار نفر در سال برسد كه تقريباً سه برابر گردشگران احتمالي امسال است. ماداگاسكار پس از ماجراي خشونت هاي حاصل از انتخابات رياست جمهوري سال 2002 هنوز نتوانسته بسياري از صنايع مادر خود را بازسازي كند و صنعت گردشگري نيز از آسيب هاي آن دوران در امان نمانده است. اين كشور 5/18 ميليون نفري چهارمين جزيره بزرگ جهان پس از گرينلند، گينه نو و برونئي است.

