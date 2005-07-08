ايتاليا سه نماينده در بخش مسابقه ونيز دارد

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، تا به حال حضور دو فيلم "روزهاي دل كندن" به كارگرداني روبرتو فانتزا و "حيواني در قلب" به كارگرداني كريستينا كامنچيني در بخش مسابقه ونيز 2005 قطعي شده و آنتونيو كاپوانو هم با فيلم "جنگ ماريو" به احتمال فراوان به جمع هموطنان خود در بخش مسابقه خواهد پيوست. هنوز اسامي ساير فيلم هاي حاضر در بخش هاي مختلف ونيز 62 مشخص نشده و قرار است ماركو مولر، مدير جشنواره ونيز، روز 29 ماه جاري ميلادي در يك كنفرانس مطبوعاتي اسامي 60 فيلم برگزيده امسال را اعلام كند.

سال گذشته به دليل كثرت بيش از اندازه فيلم هاي حاضر در كن، برنامه ريزي براي اكران همه آنها با يك فشردگي بي سابقه همراه شد و بي نظمي ها فراواني را به دنبال داشت. به همين دليل مديران ونيز تصميم گرفتند امسال براي رفع نگراني ها و پرهيز از ناهماهنگي هاي احتمالي، فقط از 60 فيلم جديد براي شركت در اين جشنواره معتبر اروپايي دعوت كنند. جشنواره ونيز 62 شامل سه بخش اصلي مسابقه، خارج از مسابقه و چشم انداز است. ضمن اينكه امسال بخشي با عنوان "تاريخ پنهان سينماي آسيا" ميزبان فيلم هايي از كشورهاي چين، هنگ كنگ، ژاپن و هند خواهد بود.

از جمله فيلم هاي خارجي كه حضورشان در ونيز امسال قطعي شده مي توان به "كازانووا" به كارگرداني لاسه هالستروم، فيلمساز سرشناس سوئدي و خالق فيلم هاي "قوانين خانه سايدر" و "شكلات"، اشاره كرد. قرار است "كازانووا" با حضور خود هالستروم و ستارگاني چون هيث لجر، جرمي آيرنز و سيه نا ميلر براي نخستين بار در جهان روز سوم سپتامبر در كاخ اصلي جشنواره روي پرده برود. اين فيلم تماماً در شهر ونيز فيلمبرداري شده و محصولي نيمه ايتاليايي محسوب مي شود.



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