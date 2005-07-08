فيلم " نفوذ و تخريب مينگلا" از انفجارهاي لندن آسيب ديد

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، آژانس لندن فيلم كه امكانات فيلمبرداري در اين شهر را براي فيلمسازان فراهم مي كند، به دنبال انفجارهاي ديروز در سه ايستگاه زيرزميني و يك اتوبوس دو طبقه، بيانيه اي هشدارآميز منتشر كرد. در اين بيانيه آمده است: "با توجه به حوادث امروز در مركز لندن، فيلم لندن از همه گروههاي فيلمسازي و رسانه اي كه قصد فيلمبرداري در شهر را دارند مي خواهد به هشدارهاي آژانس هاي دولتي از جمله پليس و نيروهاي اورژانسي توجه كنند. علاوه بر آن، لندن فيلم به همه گروهها توصيه مي كند به محض روبرو شدن با يك حادثه، مراتب را به شركت هاي بيمه و نمايندگان حقوقي خود اطلاع دهند."

يكي از بزرگترين پروژه هاي سينمايي كه اين روزها در لندن فيلمبرداري مي شود، "نفوذ و تخريب" آنتوني مينگلا است. عوامل و بازيگران اين فيلم پرستاره به هنگام وقوع انفجارها در همان حوالي مشغول كار بودند و ظاهراً تعدادي از عوامل گروه فيلمبرداري در اين ماجرا آسيب ديده و به بيمارستان منتقل شده اند. "نفوذ و تخريب" براي يازده هفته فيلمبرداري برنامه ريزي شده و اين روزها هفته هفتم فيلمبرداري خود را پشت سر مي گذارد. نماينده شركت ميرامكس كه حق پخش "نفوذ و تخريب" را در خارج از مرزهاي ايالات متحده بر عهده دارد، اعلام كرد با وجود انفجارها فيلمبرداري ادامه خواهد يافت.

وودي آلن ديگر فيلمساز سرشناسي است كه اين روزها در لندن فيلم مي سازد.



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