نتايج دور دوم اوزان 60 – 74 كيلوگرم آزاد و 55 - 66 و 84 كيلوگرم فرنگي

به گزارش خبرگزاري" مهر" درپايان دور دوم اوزان 60و 74 كيلوگرم آزاد و 55 -66 و 84 كيلوگرم فرنگي نتايج زيرحاصل شد:



كشتي فرنگي : 55 كيلو گرم :

حسن رنگرز 15 – سيد اكبرحسيني صفر ( 8 برصفر – 7 بر صفر )

66 كيلو گرم :

محمود روشندل 5 – ابراهيم نوري 1 (دو بر يك – 3 بر صفر )

ياسر فرجام 8 - مرتضي حيدري 1 – (2 بر يك – 6 بر صفر )

حميد رضا رضايي 7 - آزادعلي محمد پور 9 (4 بر3 - صفر بر شش - 3 بر صفر)

مهدي توكلي 5 – مسلم صديقي 1 (3 بر صفر-2 بر يك)



84 كيلوگرم :

بهروز جمشيدي 4 – سامان طهماسبي 2 (2برصفر -1 بر 2- يك بر صفر)

امين كشكولي - رحمان رئيسي : به علت مصدوميت رئيسي ، كشكولي برنده شد

هومن شيدا 4 - داود هداوند 2 (2 بر 1 - 2 بر 1)

مجيد رمضاني3 – محسن نعمت پور5 (1 بر 3- 1بر 1 - 1 بر صفر) برنده رمضاني



كشتي آزاد: 60 كيلوگرم

محمد طلايي 4 – مهدي حسين رضايي1 (صفر بر يك – يك بر صفر – 3 بر صفر )

عليرضا درويشي 10 – بيژن چنگيزي فر 5 ( 3 بر 3 – 4 بر يك – 3 بر يك )

مراد محمدي 9 – مصطفي آخوندي 6 ( يك بر3 – 5 بر 2 – 3 بر يك)

محمد اصلاني 4 – بهنام طيبي صفر ( يك بر صفر– 3 بر صفر )



74 كيلوگرم :

مهدي حاجي زاده 4 – محمد علي حقيقت دوست يك (صفر بر يك – 2 بر صفر – 2 بر صفر )

مهدي صادق نژاد 2– مهدي منصوري 1 (1 بر صفر-يك بر يك)

جلال لطيفي 5 - مرتضي عليزاده صفر(4 بر صفر- 1 بر صفر)

هادي حبيبي 2– محمد قاسمي زاده صفر(1 بر صفر-1 بر صفر)

