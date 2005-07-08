به گزارش خبرگزاري" مهر" درپايان دور دوم اوزان 60و 74 كيلوگرم آزاد و 55 -66 و 84 كيلوگرم فرنگي نتايج زيرحاصل شد:
كشتي فرنگي : 55 كيلو گرم :
حسن رنگرز 15 – سيد اكبرحسيني صفر ( 8 برصفر – 7 بر صفر )
66 كيلو گرم :
محمود روشندل 5 – ابراهيم نوري 1 (دو بر يك – 3 بر صفر )
ياسر فرجام 8 - مرتضي حيدري 1 – (2 بر يك – 6 بر صفر )
حميد رضا رضايي 7 - آزادعلي محمد پور 9 (4 بر3 - صفر بر شش - 3 بر صفر)
مهدي توكلي 5 – مسلم صديقي 1 (3 بر صفر-2 بر يك)
84 كيلوگرم :
بهروز جمشيدي 4 – سامان طهماسبي 2 (2برصفر -1 بر 2- يك بر صفر)
امين كشكولي - رحمان رئيسي : به علت مصدوميت رئيسي ، كشكولي برنده شد
هومن شيدا 4 - داود هداوند 2 (2 بر 1 - 2 بر 1)
مجيد رمضاني3 – محسن نعمت پور5 (1 بر 3- 1بر 1 - 1 بر صفر) برنده رمضاني
كشتي آزاد: 60 كيلوگرم
محمد طلايي 4 – مهدي حسين رضايي1 (صفر بر يك – يك بر صفر – 3 بر صفر )
عليرضا درويشي 10 – بيژن چنگيزي فر 5 ( 3 بر 3 – 4 بر يك – 3 بر يك )
مراد محمدي 9 – مصطفي آخوندي 6 ( يك بر3 – 5 بر 2 – 3 بر يك)
محمد اصلاني 4 – بهنام طيبي صفر ( يك بر صفر– 3 بر صفر )
74 كيلوگرم :
مهدي حاجي زاده 4 – محمد علي حقيقت دوست يك (صفر بر يك – 2 بر صفر – 2 بر صفر )
مهدي صادق نژاد 2– مهدي منصوري 1 (1 بر صفر-يك بر يك)
جلال لطيفي 5 - مرتضي عليزاده صفر(4 بر صفر- 1 بر صفر)
هادي حبيبي 2– محمد قاسمي زاده صفر(1 بر صفر-1 بر صفر)
رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد و فرنگي بزرگسالان؛
نتايج دور دوم اوزان 60 – 74 كيلوگرم آزاد و 55 - 66 و 84 كيلوگرم فرنگي
رقابتهاي انتخابي تيم ملي بزرگسالان كشتي فرنگي و آزاد كشورمان با برگزاري ديدارهاي پنج وزن در دور دوم پيگيري شد.
به گزارش خبرگزاري" مهر" درپايان دور دوم اوزان 60و 74 كيلوگرم آزاد و 55 -66 و 84 كيلوگرم فرنگي نتايج زيرحاصل شد:
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