آخرين برنامه تابستاني اركستر سمفونيك تهران اجرا شد

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر ،اركستر سمفونيك تهران به رهبري شهرداد روحاني ، رهبر ميهمان اركستر، آثاري از واگنر،چايكوفسكي و جان ويليامز را از13تا16تيرماه در تالار وحدت اجرا كرد.

در اين برنامه ها كه با استقبال كم نظير مخاطبان مواجه شد اركستر سمفونيك، آثار منتخب ،بويژه اثرموسيقي فيلم جنگ ستارگان در دو موومان رابا صلابت اجرا كند.

در شب هايي كه اين برنامه اجرا مي شد تالار وحدت مملو از جمعيت بود. ضياپور،معاون اجرايي تالار وحدت در خصوص استقبال مردم از برنامه اركستر سمفونيك به رهبري شهرداد روحاني به خبرنگار موسيقي مهر گفت : ما با علاقه مندان زيادي كه دوست داشتند اين برنامه ها را ببينند مواجه شديم و به دليل محدود بودن گنجايش سالن تالار وحدت مجبور شديم تعدادي بليت ايستاده عرضه بكنيم و در روي بليت نيز قيد كرديم كه "ايستاده"و اين بليت ها كه ويژه بالكن سوم تالار بودبا استقبال مواجه و تمامي آنها فروخته شد.

در بخش نخست آثاري از واگنر و چايكوفسكي و در بخش دوم موسيقي فيلم جنگ ستارگان، ساخته جان ويليامز اجرا شد.

در شب آخر،كه شلوغ ترين شب هاي اين كنسرت ها هم بود، فبل از شروع بخش دوم ،شهرداد روحاني چند كلامي در باره خود و خانواده اش صحبت كرد.در اين شب او از مادر و برادرش (انوشيروان) كه در رديف جلو تالار حضور داشتند صحبت كرد و گفت : هرچه دارم از مادرم دارم.

گفتني اينكه آخرين روز اين برنامه ها( پنجشنبه صبح)به دانشجويان باارايه بليت نيم بها اختصاص يافت .اركستر سمفونيك بااجراي اين برنامه به تعطيلات تابستاني خواهد رفت و اول شهريور ماه دوباره تمرينات خود را آغاز مي كند.