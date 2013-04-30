جشنواره پیامبر اکرم(ص) را به هیچ جریان انتخاباتی منتسب نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی نخستین جشنواره بینالمللی پیامبراکرم (ص) با موضوع طراحی نشانهنوشته "محمد رسول الله" صبح امروز سهشنبه 10 اردیبهشت در برج میلاد با حضور مجید مجیدی کارگردان و نویسنده سینمای ایران و رئیس جشنواره و ابراهیم حقیقی دبیر برگزار شد.
در ابتدای این نشست مجیدی با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن درباره اهداف برگزاری جشنواره گفت: این جشنواره با نام مقدس حضرت رسول برگزار میشود. علت اصلی برگزاری این جشنواره که قرارست در سالهای آتی هم ادامه پیدا کند، فیلم پیامبر بود که ما توفیق پیدا کردیم آن را بسازیم.
وی افزود: فیلمبرداری فیلم به پایان رسیده و فقط صحنههای مربوط به اصحاب ابرهه یا همان اصحاب فیل باقی مانده که فقط چندین صحنه است و به زودی در خارج از کشور فیلمبرداری میشود. این بخشها قرار بود در هند گرفته شود اما دولت این کشور مشکلاتی به وجود آورد برای همین به زودی برای ادامه کار عازم آفریقا میشویم و تنها یک هفته آنجا خواهیم بود.
مجیدی ادامه داد: هم اکنون فیلم در مرحله تدوین قرار دارد البته هنوز این مرحله شروع نشده و کارهای مربوط به پست پروداکشن را انجام می دهیم. با برنامهریزیهای انجام شده تمامی مراحل تا پایان سال 92 به پایان میرسد و امیدوارم تا یک سال دیگر کار آماده نمایش عمومی شود.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره و عنوان فیلم "محمد (ص)" بیان کرد: قرارست نام فیلم نام مقدس حضرت رسول باشد. از این رو تصمیم گرفتیم از همه ظرفیتها استفاده کنیم و نه تنها در جهان اسلام بلکه از همه هنرمندانی که در این حوزه در غرب و شرق فعالیت میکنند بهره ببریم. نام مقدس حضرت رسول در طول این سالها مورد بیمهری اسلامستیزها قرار گرفته و به همین جهت از این حرکت مبارک فرهنگی میتوانیم بهترین استفاده را بکنیم.
مجیدی ادامه داد: ما میخواهیم یک جشنواره جهانی برگزار کنیم که دبیری آن برعهده ابراهیم حقیقی است تا از این جهت با این حرکت مبارک پرچم اسلام را به دست بگیریم. این جشنواره برای اولینبارست که برگزار میشود و امیدواریم تا سالهای آتی ادامه پیدا کند. ما دست یاری برای بهتر برگزار شدن این جریان فرهنگی دراز میکنیم البته تاکنون افراد زیادی آمادگی خود را اعلام کردهاند.
مجیدی تاکید کرد: این عنوان میتواند زینتبخش شهر تهران شود و به نوعی آن را در زیباسازی این شهر نیز با کمک و توافقاتی که با شهرداری سازمان زیباسازی شهر انجام شود، به کار بگیریم.
وی درباره همکاری خود با شهرداری توضیح داد: تاکید میکنم که ما را به هیچ جریان انتخاباتی نچسبانید؛ چراکه ممکن است این شبهه به وجود بیاید که ما در این شرایط چرا با شهرداری همکاری میکنیم. در اصل شهرداری حامی مالی این جشنواره است.
وی تاکید کرد: من از همین جا اعلام میکنم هیچ نسبتی با جریانهای انتخاباتی ندارم و نخواهم داشت. ما میخواهیم زیر نام مقدس آن حضرت این افتخار را داشته باشیم که حرکت کنیم و هرکس به ما کمک کند جای خوشحالی است چون یک حرکت ملی محسوب میشود. هر نهاد فرهنگی میتواند دست یاری به سمت ما دراز کند و این را بدانید این حرکت وابستگیای به هیچ جریانی ندارد و امیدوارم دچار هیچ تفسیر اشتباهی نشود.
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