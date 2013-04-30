به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس که دیروز رکورد 43 هزار واحد را پشت سر گذاشته بود، امروز همزمان با بازگشایی نماد پالایشگاه و معامله آنها بدون محدودیت نوسان رقم دیگری را در پرونده درخشان امسال خود ثبت کرد و با 870 واحد رشد در ساعت 11:25 دقیقه به 44 هزار و 63 واحد رسید.

بر این اساس، امروز، شاخص، وارد کانال 44 هزار واحد شد تا بازدهی بورس اوراق بهادار از ابتدای سال تاکنون به حدود 15.66 درصد برسد.

شاخص بورس که امسال را از عدد 38 هزار و 40 واحد آغاز کرده بود امروز از 44 هزار واحد گذشت تا رکود تازه ای را در پرونده بورس اوراق بهادار کشور ثبت کند.

معاملات بر روی سهام شرکت های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، سرمایه گذاری غدیر و پتروشیمی پردیس بیشترین تاثیر را بر روند صعودی شاخص داشتند.

شاخص کل در دومین روز کاری سال 92 از مرز 39 هزار واحد عبور کرد و در 14 فرورودین ماه، رکوردی دیگر را به ثبت رساند و از 40 هزار واحد گذشت. این متغیر در 18 فروردین ماه دوباره وارد 39 هزار واحد شد، اما روند نزولی آن ادامه دار نشد و 19 فروردین به کانال 40 هزار واحد برگشت و روند صعودی را طی کرد. این نمایشگر وضعیت بازار، روز دوم اردیبهشت با تاثیر هلدینگ خلیج فارس، بزرگ ترین شرکت اصل چهل و چهاری و همچنینن نمادهای فولادی، وارد کانال 41 هزار واحد شد.

شاخص در روز چهار اردیبهشت از 42 هزار واحد گذشت و دیروز در هشتمین روز اردیبهشت ماه رقم 43 هزار واحد را پشت سر گذاشت.