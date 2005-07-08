مجروح شدن چهار نظامي صهيونيست در نوار غزه

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك منبع نظامي اسراييل با اعلام اين خبر افزود:حادثه زماني روي داد كه بمب كنترل از راه دور درمسير عبور خودرو حامل چهار نظامي اسراييلي درفاصله چند متري جاده صوفيا درنوار غزه منفجر شد.

اين منبع اسراييلي گفت: اين پنجمين حمله از نوع خود است كه ازآغاز هفته عليه نيروهاي ارتش اسراييل درنوارغزه صورت گرفته است.

درهمين حال گردانهاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش فتح مسئوليت انفجار بمب در مسير خودرو حامل نيروهاي اسراييلي را بر عهده گرفت و گفت : اين انفجار به تلافي حملات وحشيانه صهيونيستها عليه مردم فلسطين صورت پذيرفت .

با اينكه گروههاي جهادي فلسطين از مارس گذشته به رعايت آتش بس پايبند هستند اما رژيم صهيونيستي همواره با از سرگيري ترور و دستگيري و حمله به شهرهاي فلسطيني اين آتش بس را زير پا گذاشته است .