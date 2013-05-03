نامزدها از وعده های بی اساس پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی راشدی نوری در خطبه های این هفته نماز جمعه چالوس با اشاره به انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها و ریاست جمهوری، به تعهد، توانایی، قدرت مدیریت، تخصص لازم و پایبندی به نظام اسلامی و قانون اساسی را از مهمترین ویژگی های افرادی برشمرد که خود را برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد معرفی می کنند.



وی با تاکید بر رعایت اصول اخلاقی اظهار داشت: کاندیداها در هردو جایگاه ریاست جمهوری و شوراها از دادن وعده های دروغ و بی اساس، امیدواری کاذب دادن به مردم و تشویش اذهان عمومی جلوگیری کنند.



راشدی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز جهانی کارگر بر حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد.



وی همچنین به روزجهانی تالاسمی و بیماریهای خاص اشاره داشت و تصریح کرد: امروز به واسطه فرهنگ سازی انجام شده و اطلاع رسانی وسیع از تولد کودکان مبتلا به تالاسمی بسیار جلوگیری شده است و جز تعدادی انگشت شمار دیده نمی شود.



امام جمعه چالوس با تاکید بر حمایت از بیماران مبتلا به بیماریهای خاص به عدم وجود بخش دیالیز در بیمارستان فوق تخصصی چالوس که در آستانه افتتاح قرار دارد اشاره کرد و ضمن گلایه از این مسئله خواستار توجه مسئولان بهداشت و درمان به فضای نامناسب و امکانات محدود این بخش در چالوس شد.



وی همچنین به تجهیز شدن کامل بیمارستان قبل از افتتاح ساختمان آن تاکید کرد.