محمد پور ابراهيم سردبير، تهيه‌كننده "به افق آفتاب" در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در هفته برگزاری نمايشگاه كتاب در مصلي تهران در برنامه "به افق آفتاب" كه هر روز از ساعت 12:30 به طور زنده و مستقيم از بيست و ششمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب روی آنتن می‌رود، انتشارات اسلامي معرفي مي‌شود.

وي ادامه داد: جواد صادق زاده معاون ادارات و كارخانجات ستاد احيا امر به معروف و نهي از منكر ضمن حضور در غرفه راديو ايران در خصوص فرضيه واجب "امر به معروف و نهي از منكر" صحبت مي‌كند.

تا به امروز "به افق آفتاب" انتشارات صهبا، بوستان كتاب زير نظر حوزه تبليغات اسلامي قم و انتشارات اسراء را كه همگي اسلامي هستند، معرفي کرده است. سيد محمد اطهري گوينده "به افق آفتاب" است.