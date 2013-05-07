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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲

راديو ايران ناشران اسلامي در نمایشگاه کتاب را معرفی می‌کند

راديو ايران ناشران اسلامي در نمایشگاه کتاب را معرفی می‌کند

سردبير و تهيه‌كننده برنامه "به افق آفتاب" از معرفی ناشران کتاب‌های اسلامی در غرفه راديو ايران خبر داد.

محمد پور ابراهيم سردبير، تهيه‌كننده "به افق آفتاب" در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در هفته برگزاری نمايشگاه كتاب در مصلي تهران در برنامه "به افق آفتاب" كه هر روز از ساعت 12:30 به طور زنده و مستقيم از بيست و ششمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب روی آنتن می‌رود، انتشارات اسلامي معرفي مي‌شود.

وي ادامه داد: جواد صادق زاده معاون ادارات و كارخانجات ستاد احيا امر به معروف و نهي از منكر ضمن حضور در غرفه راديو ايران در خصوص فرضيه واجب "امر به معروف و نهي از منكر" صحبت مي‌كند.

تا به امروز "به افق آفتاب" انتشارات صهبا، بوستان كتاب زير نظر حوزه تبليغات اسلامي قم و انتشارات اسراء را كه همگي اسلامي هستند، معرفي کرده است. سيد محمد اطهري گوينده "به افق آفتاب" است.

کد مطلب 2049275

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