به گزارش خبرنگار مهر، مراسم مدافعان حرم با حضور جمعی از جوانان دختر و پسر، شب گذشته 23 اردیبهشت ماه در سالن شهیدان افراسیابی ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد. در بخشی از این مراسم بیانیه ای به شرح زیر قرائت شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

یا اهل بیت رسول الله حبکم/فرض من الله فی القرآن انزله*کفاکم من عظیم القدر انکم/ من لم یصل علیکم لا صلوة له(امام ابوعبدالله محمد ادریس شافعی)

یک صد سال از آغاز حرکت بیدارگران اسلامی می گذرد و اکنون امت مسلمان در بیداری تاریخی خود چشم به آینده ای روشن دارد. در این میان صهیونیسم و مسیحیت صهیونیستی بی کار نشسته اند که به حکم قرآن عظیم «وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» و اینک استکبار جهانی با حمایت دلارهای نفتی و مباشرت سرسپردگان در منطقه می کوشد جهت این جریان بزرگ تاریخی مسلمانان را از رژیم اشغالگر قدس شریف به سمت نزاعهای مذهبی و قومی منحرف کند تا از این رهگذر خانه عنکبوتی اسرائیل از بازوان هر روز پرتوان تر محور مقاومت اسلامی دور بماند.

ما هزاران جوان، گرد هم آمده ایم تا ابتدا به شیطان بزرگ ایالات متحده آمریکا و همدستان جنایتکارش اسرائیل و وهابیت اعلام کنیم تسلیم این بازی خطرناک نخواهیم شد و براساس این آیه که فرمود «قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» با لبیک به درخواست الهی رسول خدا(ص) مودت خود نسبت به فرزندان عظیم الشأن ایشان حضرت زینب کبری(س) و حضرت رقیه(س) را با حضور در کشور مقاوم ـ سوریه ـ نشان خواهیم داد و به حکم خداوند سبحان «أَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ» برای دفاع همیشگی از حرم فرزندان رسول خدا(ص) به سوی بلندیهای جولان خواهیم شتافت تا استکبار جهانی بداند بر هم زدن آتش خشم مقدس نهفته در زیر خاکستر نتیجه ای جز برافروختن آن نخواهد داشت و قلبهای تک تک مؤمنان خود حرم آل الله خواهد بود.