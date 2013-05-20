عبدالرضا اکبری بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین فعالیت‌های خود گفت: سال 92 هم مثل سال 91 در پروژه‌ای حضور ندارم. تنها گاهی برای بازی در سریال "معمای شاه" به کارگردانی محمدرضا ورزی آفیش می‌شوم و در این مجموعه نقش سرلشگر زاهدی را ایفا می‌کنم.

وی افزود: من از قبل عید مقابل دوربین این سریال رفته‌ام. مدتی در کاخ سعدآباد بازی داشتم، بخشی از کار در مجلس تصویربرداری شد و از ایام نوروز تا به حال نیز جسته گریخته کار کرده‌ام.

این بازیگر درباره شخصیتی که ایفای آن را بر عهده دارد، تأکید کرد: سرلشگر فضل‌الله زاهدی شخصیتی شناخته شده در تاریخ معاصر است و همواره کودتای 28 مرداد سال 32 یادآور فعالیت‌هایش است؛ زمانی که او در این سال جای مصدق را به عنوان نخست‌وزیر می‌گیرد.

اکبری یادآور شد: زاهدی جزو افرادی است که در مقابل شخصیت‌هایی چون مصدق، کاشانی و... قرار می‌گیرد و همه او را کم و بیش می‌شناسند. البته من درباره زندگی او مطالعاتی نیز داشتم. علاوه بر اطلاعاتی که کسب کردم و آشنایی قبلی که با این شخصیت داشتم، کارگردان هم اطلاعات خود را در اختیارم قرار داد و برخی فیلم‌ها و عکس‌ها هم مرا در ایفای این نقش یاری کرد.

این بازیگر در پایان اعلام کرد کار خاص دیگری در تلویزیون ندارد و مدت‌هاست پیشنهاد سینمایی مناسبی نیز به او داده نشده است.