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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت محمد قهرمان

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت محمد قهرمان

رهبر معظم انقلاب درگذشت محمد قهرمان، شاعر بزرگ خراسان را تسلیت گفتند و او را یکی از چهره‌های ماندگار و برجسته شعر و ادب معاصر دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت آقای محمد قهرمان شاعر بزرگ خراسان و از چهره‌های ماندگار و برجسته‌ی شعر و ادب فارسی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با دریغ و افسوس، خبر درگذشت شاعر بزرگ خراسان آقای محمّد قهرمان را دریافت کردم. خاموش شدن این چشمه‌ فیاض شعر فاخر و غزل پر نکته و آراسته، هر آشنای شعر و ادب معاصر را دچار تأسف و اندوه می‌سازد و آشنایان شعر ممتاز او و خود آن شخصیت متین و با وفا و آن ذهن مواج و ژرف‌بین و مضمون‌یاب را بسی بیشتر.

قهرمان بی‌شک یکی از چهره‌های ماندگار و برجسته‌ شعر و ادب فارسی و غزل او یادآور شاعران بزرگ سبک هندی است. اینجانب درگذشت این دوست دیرین و با صفا را به جامعه‌ ادبی کشور و به ادیبان و شاعران خراسانی و به ویژه به همسر گرامی و فرزندان ایشان تسلیت می‌گویم و آمرزش الهی را برای وی مسئلت می‌کنم.

سیدعلی خامنه‌ای
30 اردیبهشت 1392

کد مطلب 2059119

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