دستگاههای اجرایی در بحث سلامت با یکدیگر هماهنگ باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسنپور در نخستین جلسه شورای سلامت که ظهر چهارشنبه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: سلامت شهروندان از اهمیت ویژهای برخوردار است و همین امر ضرورت بررسی جدی مشکل پساب صنعتی البرز را ایجاب میکند.
وی افزود: پسماندهای جمع شده از سالهای گذشته که آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد، در کنار خروجی پساب فعلی که از آن برای کشاورزی نیز استفاده میشود، دو معضل حال حاضر شهر صنعتی البرز در خصوص پسابهای صنعتی است.
وی ادامه داد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده پسماندهای جمع شده از سالهای گذشته در حال جمعآوری بوده و فاز یک آن نیز اجرا شده است.
این مسئول بیان کرد: طی بازدید به عمل آمده از روستای کمالآباد، مشکلات مربوط به ورودی این روستا که ناشی از پساب و بوی تصفیهخانه شرکت شهر صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حسنپور تصریح کرد: با توجه به افزایش جمعیت روستا و نبود فضای سبز مقرر شد جدولگذاری و فضای سبزی با همکاری شهرداری الوند در ورودی روستا از ابتدا تا انتهای آن در بر جاده تلطیف هوا و بهبود سیمای روستا اجرا شود.
وی سلامت را مهمترین عامل پایداری زندگی دانست و افزود: با تأمین سلامت جوامع، بسیاری از مشکلات اجتماعی و امنیتی نیز برطرف میشود.
فرماندار البرز با بیان اینکه تمام دستگاههای اجرایی باید در بحث سلامت جامعه با یکدیگر هماهنگی و همکاری داشته باشند، بر ضرورت رعایت استانداردهای لازم در تمام کارها و خودداری از عملکرد جزیرهای تأکید کرد.
در ادامه این نشست موضوعات مربوط به شاخصهای عدالت در سلامت و پیشگیری از بیماریهای شغلی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
البرز- خبرگزاری مهر: فرماندار البرز گفت: دستگاههای اجرایی باید در بحث سلامت جامعه با یکدیگر هماهنگی و همکاری داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسنپور در نخستین جلسه شورای سلامت که ظهر چهارشنبه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: سلامت شهروندان از اهمیت ویژهای برخوردار است و همین امر ضرورت بررسی جدی مشکل پساب صنعتی البرز را ایجاب میکند.
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