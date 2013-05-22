هاشمی مرز خود را از فتنه 88 مشخص نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضوی راد ظهر چهارشنبه در همایش مشترک ائمه جمعه و جماعات، هئیت امنا مساجد و فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج مساجد و محلات نهاوند در حسینیه کانون فرهنگی سپاه اظهار داشت: هاشمی خدمات ارزشمندی برای انقلاب و کشور در سالهای گذشته انجام داده که نمی توان آنها را نادیده گرفت ولی مرتکب اشتباهاتی نیز شد که نمی توان نادیده گرفت.

رضوی راد گفت: جمله" ما با اسرائیل جنگی نداریم" تحریف واقعیت و مغایر ارزشها و آرمانهای والای حضرت امام و انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری است ولی هاشمی با گفتن آن لبخند رضایت را بر لب دشمنان ملت ایران نشاند.

وی با اشاره به اینکه بعد از جریانات و حوادث ناگوار انتخابات 88 ، مقام معظم رهبری بارها از آن وقایع با نام فتنه یاد و نام بردند و سرمداران فتنه را خائن و مخالف انقلاب شمردند، گفت: در حالی که هاشمی رفسنجانی هیچ گاه از نام فتنه و خیانت سران فتنه استفاده نکرد و آنها را محکوم نکرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه همدان اعلام کرد: مواضع هاشمی در آخرین خطبه نماز جمعه ایشان و افرادی که در آن نماز جمعه شرکت کردند نشان دهنده دفاع و پاسداری از حریم آرمانهای امام و شهدا و مقام معظم رهبری نبود بلکه جلب رضایت دشمنان مخصوصا آمریکا و انگلس را در پی داشت.

حجت الاسلام محمد رضوی راد ادامه داد: رد صلاحیت هاشمی توسط شورای نگهبان طبق قانون و موازین شرعی و اصولی صورت گرفته که قطعا دلایل قابل احترامی برای این کار وجود دارد.

رضوی راد بیان داشت: دشمنان ایران و ملت ایران اسلامی از چند ماه قبل در تلاش برای ناکارآمد نشان دادن نظام و نارضایتی مردم از مسئولین کشور هستند تا حضور و مشارکت مردم در انتخابات کمرنگ شود اما مردم ایران همچون انتخابات گذشته انتخاباتی پرشور، گرم و با صلابت برگزار می کنند.