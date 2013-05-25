مجید محتشمی سخنگوی جبهه اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این تشکل به زودی با برگزاری نشستی مواضع خود را در خصوص کاندیدای ریاست جمهوری اعلام می کند،گفت: در این نشست طی بیانیه ای مواضع رسمی جبهه اصلاح طبان مشخص می شود.

وی افزود: مواضع رسمی جبهه بستگی به آرا اعضای جبهه اصلاح طلبان و مواضع تحلیلی آنها خواهد داشت، البته تاکید جبهه اصلاح طلبان برحضور آحاد مردم در پای صندوق های رای است.

سخنگوی جبهه اصلاح طلبان در پاسخ به این سوال که جبهه اصلاح طلبان از محمد رضا عارف یا حسن روحانی در انتخابات حمایت می کند و آیا برنامه ای برای ائتلاف این دو نفر در نظر گرفته شده است،پاسخ داد: همه این مسایل بستگی به این دارد که جبهه از کاندیدایی حمایت کند یا خیر؛ که در جلسه آخر هفته حمایت یا عدم حمایت ما از کاندیداها در انتخابات مشخص می شود.

به گزارش مهر ، کاندیدای این جبهه مصطفی کوابیان دبیر کل جبهه بود که رد صلاحیت شد.