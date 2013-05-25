رویای زندگی با خیانت در «نگاه پنجشنبه» تعبیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین شماره هفته‌نامه «نگاه هفته کتاب پنجشنبه» با پرونده ویژه‌ای درباره فیلم سینمایی «برف روی کاج‌ها» ساخته پیمان معادی منتشر شد.

در این پرونده که با عنوان «رویای زندگی با خیانت» منتشر شده است، گفتگوهایی با داریوش بابائیان درباره حضور سینمایی مهناز افشار، حسین پاکدل درباره نقشش در فیلم سینمایی برف روی کاج‌ها و یادداشت‌‌هایی از زاون قوکاسیان، محمدحسین فرحبخش، مازیار فکری ارشاد و سید‌جمال ساداتیان درج شده است.

یادداشت‌های این شماره از این هفته‌نامه نیز به قلم هدایت‌الله بهبودی، حبیب‌الله صادقی، عباس آخوندی، حمیدرضا آذرنگ، عباس یاری، محمدحسین جعفریان، سعید صنوبری و جواد جباری تالیف شده است.

نگاه هفته در بخش هفت چهره خود نیز به سراغ شخصیت‌هایی مانند علیرضا قزوه، عزت‌الله انتظامی، اصغر فرهادی، شهرام ناظری، مرضیه برومند، محمدرضا لطفی و رضا فیاضی رفته است.

«در سالن‌هایی که خودم ساختم راهم نمی‌دهند» عنوان گفتگویی است با بهروز غریب‌پور در این شماره از هفته نامه نگاه پنجشنبه که وی در آن درباره پیشینیه فعالیت هنری و این روزهای فعالیت خود سخن گفته است.

تازه‌ترین رمان بهنام ناصح با عنوان «پروانه‌ای روی شانه» نیز بهانه گفتگوی این هفته نامه با این نویسنده است که وی در بخشی از آن می‌گوید: یک واقعیت گریزناپذیر این است که کسی نویسنده بی‌کتاب را جدی نمی‌گیرد و از آن بدتر اینکه خود نویسنده هم خودش را جدی نمی‌گیرد؛ به همین علت وقتی اثری از تو چاپ می‌شود، تازه خودت هم باورت می‌شود که می‌توانی بنویسی؛ به ویژه اینکه نگاه‌ها تا حدی مثبت باشند؛ هرچند این مسئله هم دردسرهای خودش را دارد.

آرزوی بازگشت به کاغذ بندی 30 هزار تومان نیز موضوع مصاحبه حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم شمس مدیر نشر کتاب ناب و عضو هیئت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی با نگاه پنجشنبه است.

پرونده ویژه شعر این شماره از این مجله نیز ویژه شعر مقاومت است که در آن اشعاری از نزار قبانی، ناظم حکمت، محمود درویش، حجت‌الاسلام رضا جعفری، حسین منزوی، سیمین بهبهانی، قیصر امین‌پور، حمید رضا شکارسری و شهرام مقدسی منتشر شده است.

ترجمه گفتگویی با دانیل استیل در کنار انتشار ترجمه‌ای از داستان‌های ها جین و آنتوان چخوف از دیگر مطالب ادبی این شماره از این نشریه است.

هفته‌نامه نگاه پنجشنبه با قیمت 4000 تومان و با مدیر مسئولی حسین واحدی‌پور منتشر شده است.