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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۸

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پیش‌بینی 273 صندوق رای در شهرستان ابهر

پیش‌بینی 273 صندوق رای در شهرستان ابهر

ابهر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ابهر گفت: 273 صندوق اخذ رای برای انتخابات پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین رفیعی در جمع مسئولان این شهرستان با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته برای اجرای انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: روند اجرای برگزاری انتخابات در حال انجام است.

وی افزود: در مجموع 650 نفر در سطح شهرستان برای شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردند.

فرماندار شهرستان ابهر با بین اینکه 144 نفر در شهرها و 516 نفر نیز در روستاها ثبت نام کردند، گفت: 628 نفر مرد و 22 نفر زن در انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کرده‌اند.

رفیعی تصریح کرد: در مجموع 140 شعبه شهری و روستایی به صورت ثابت و سیار و 273 صندوق اخذ رای برای انتخابات پیش‌بینی شده است.

رفیعی با اشاره به فعالیت عوامل اجرایی ونظارتی در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در شهرستان ابهر خاطرنشان کرد: 13 هزار و 307 نفر واجد شرایط رای دادن در شهرستان ابهر هستند.

فرماندار  ابهر با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: همه دستاوردهای امروز کشور به برکت نظام جمهوری اسلامی و شهدا است.

رفیعی  با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ابراز داشت: با تدابیر حکیمانه امام خمینی(ره) و رهنمون‌های مقام معظم رهبری همه این توطئه‌ها را پشت سر گذاشتیم.

فرماندار شهرستان ابهر با اشاره به نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مردم پس از پیروزی انقلاب نیز در همه صحنه‌ها حضور گسترده داشته و نظام جمهوری اسلامی و مسئولان نظام را در همه صحنه‌ها یار و یاور بوده‌اند.

رفیعی  با اشاره به نامگذاري سال جاری از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار داشت: همه ساله اين نامگذاري‌ها آثار و بركات بسيار ارزشمندي براي توسعه كشور در همه عرصه‌ها به ارمغان می‌آورد.

کد مطلب 2062665

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