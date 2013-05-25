به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین رفیعی در جمع مسئولان این شهرستان با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته برای اجرای انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: روند اجرای برگزاری انتخابات در حال انجام است.

وی افزود: در مجموع 650 نفر در سطح شهرستان برای شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردند.

فرماندار شهرستان ابهر با بین اینکه 144 نفر در شهرها و 516 نفر نیز در روستاها ثبت نام کردند، گفت: 628 نفر مرد و 22 نفر زن در انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کرده‌اند.

رفیعی تصریح کرد: در مجموع 140 شعبه شهری و روستایی به صورت ثابت و سیار و 273 صندوق اخذ رای برای انتخابات پیش‌بینی شده است.

رفیعی با اشاره به فعالیت عوامل اجرایی ونظارتی در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در شهرستان ابهر خاطرنشان کرد: 13 هزار و 307 نفر واجد شرایط رای دادن در شهرستان ابهر هستند.

فرماندار ابهر با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: همه دستاوردهای امروز کشور به برکت نظام جمهوری اسلامی و شهدا است.

رفیعی با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ابراز داشت: با تدابیر حکیمانه امام خمینی(ره) و رهنمون‌های مقام معظم رهبری همه این توطئه‌ها را پشت سر گذاشتیم.

فرماندار شهرستان ابهر با اشاره به نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مردم پس از پیروزی انقلاب نیز در همه صحنه‌ها حضور گسترده داشته و نظام جمهوری اسلامی و مسئولان نظام را در همه صحنه‌ها یار و یاور بوده‌اند.

رفیعی با اشاره به نامگذاري سال جاری از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار داشت: همه ساله اين نامگذاري‌ها آثار و بركات بسيار ارزشمندي براي توسعه كشور در همه عرصه‌ها به ارمغان می‌آورد.