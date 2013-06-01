بخش دوم مناظره در زمینه محتوا مناسب نبود/ پاسخ معضلات اقتصادی کشور بلی یا خیر نیست

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری مهر، پرویز اسماعیلی سخنگوی ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در خصوص مناظره تلویزیونی روز جمعه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: تعداد کاندیداها برای مناظره زیاد بود و زمان لازم برای پرداختن به مهمترین موضوع امروز اجتماع یعنی اقتصاد در دسترس آنها نبود.
اسماعیلی همچنین گفت: مهمترین دغدغه مردم و محوری ترین برنامه کاندیداهای این دوره موضوع اقتصاد است. لذا بهتر بود که از یکطرف کاندیداها در استرسِ توضیح برنامههای خود برای حل مقولات مهمی چون گرانی آنهم در 90 ثانیه قرار نمیگرفتند و از طرف دیگر مردم نیز مجال مییافتند با دیدگاههای تخصصی کاندیداها در حوزه مشکلات اقتصادی عمیق تر آشنا شوند.
وی با اشاره به اینکه «نقد به این برنامه به معنی نادیده گرفتن زحمات صدا و سیما نیست»، ادامه داد: این گونه مناظره، اولین تجربه سیما بود، بخشی از مشکلات قابل انتظار بود و طبیعی است که در روند برنامهها مشکلات فوق نمایان شود.
سخنگوی ستاد انتخاباتی قالیباف گفت: اینکه کاندیداها و نمایندگان آنها از ساختار برنامه اطلاع نداشتند، از نقطه ضعفهای برنامه بود. سوالهای برنامه میتواند محرمانه باشد اما اطلاع از ساختار برنامه حق کاندیدا است.
اسماعیلی افزود: ساختار خود برنامه را هم باید به دو بخش تقسیم کرد اگر اصرار است دو مناظره بعدی هم 8 نفره برگزار شود، بخش اول با اصلاحاتی میتواند بهبود یابد. اما بخش دوم، هم در زمینه محتوای سوالات چند گزینهای و هم نشان دادن عکسها مناسب نبود.
وی در خصوص نقش مجری برنامه گفت: شاید به خاطر ساختار نا همگون برنامه، برخی کاندیداها به جای چالش مثبت با یکدیگر به چالش منفی با مجری پرداختند و هر مجری دیگری غیر از حیدری بود، برنامه از کنترلش خارج میشد.
سخنگوی ستاد قالیباف ادامه داد: نکته دیگر اینکه همین سوالات عموما اشتباه طراحی شده بودند و بواقع دولتها نمیتوانند میان گزینهها اولویت قائل شوند بلکه باید به طور متوازن به هر یک از آنها بپردازند. پاسخ معضلات اقتصادی بلی یا خیر نیست و نمیتوان به مشکلات مردم صفر و یکی نگاه کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه از نظر تکنیکی، مناظره بین 8 نفر بازده بالایی ندارد، اظهار داشت: جالب اینکه از یک طرف زمان 4 ساعته برنامه مخاطب را خسته میکرد و از طرف دیگر به علت اینکه کاندیداها مجبور بودند در 90 ثانیه همه برنامهها و ایدههای خود را بگویند؛ مخاطب با انبوه و تراکم اطلاعات مواجه میشد و امکان مقایسه و دسته بندی دیدگاهها را نمییافت.
وی در پایان گفت: تحول در ساختار و ترکیب مناظره میتواند به تحقق حماسه سیاسی و انتخاب بهترین گزینه کمک بزرگی کند. در عین حال ما تابع تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هستیم.
سخنگوی ستاد انتخاباتی قالیباف:
بخش دوم مناظره در زمینه محتوا مناسب نبود/ پاسخ معضلات اقتصادی کشور بلی یا خیر نیست
پرویز اسماعیلی با بیان اینکه بخش دوم مناظره هم در زمینه محتوای سوالات چند گزینهای و هم نشان دادن عکسها مناسب نبود، گفت: پاسخ معضلات اقتصادی بلی یا خیر نیست و نمیتوان به مشکلات مردم صفر و یکی نگاه کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری مهر، پرویز اسماعیلی سخنگوی ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در خصوص مناظره تلویزیونی روز جمعه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: تعداد کاندیداها برای مناظره زیاد بود و زمان لازم برای پرداختن به مهمترین موضوع امروز اجتماع یعنی اقتصاد در دسترس آنها نبود.
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