به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالبلو عصر امروز شنبه در محل باشگاه راه‌آهن با صادق رئیسی‌کیا، مدیرعامل این باشگاه وارد مذاکره شد و برای 3 سال با این تیم به توافق رسید. قرارداد داخلی طالبلو با راه آهنی‌ها در پی همین مذاکره به امضاء رسید.

دروازه‌بان پیشین تیم استقلال که در مقطعی به شاهین بوشهر پیوسته بود به خاطر آسیب‌ دیدگی از ناحیه شانه یک فصل را به طور کامل بیرون از میدان ماند.

امروز همچنین محمدرضا مولایی، مربی بدنساز جدید پرسپولیس و فصل گذشته تیم راه‌آهن با حضور در این باشگاه با مسئولان و کارکنان آن به طور رسمی خداحاظی کرد. مولایی که به همراه علی دایی به این تیم پیوسته بود با بازگشت دایی به جمع سرخپوشان مربی بدنساز تیم پرسپولیس شده است.